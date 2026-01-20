跌破每桶40美元! 烏拉爾原油暴跌創5年新低 中國趁低海撈大舉承接

據《莫斯科時報》報導，烏拉爾原油 2020 年以來首次跌破 40 美元，報導推測可能是受烏克蘭罷工影響。 圖：翻攝自 X Anna Komsa

[Newtalk新聞] 綜合外電報導，俄羅斯主要出口原油「烏拉爾原油」（Urals）價格近期大幅下挫，2025 年 12 月，烏拉爾原油平均價格跌至每桶 39.18 美元，較 11 月下滑 13% ，更較年初暴跌 41% ，創下自 2020 年以來新低。《彭博》報導指出，烏拉爾原油在波羅的海與黑海等主要港口的交易價格甚至跌破每桶 35 美元，較 10 月水準重挫約 60% ，嚴重削弱俄羅斯為戰爭籌措資金的能力，顯示西方制裁對俄國財政韌性的侵蝕程度遠超預期。

《路透社》進一步指出，因制裁風險升高，作為烏拉爾原油最大買家的印度煉油廠已開始縮減採購量。同時，中國則因折扣創紀錄而大幅增加進口，成為主要承接方。此外，在美國掌控委內瑞拉石油供應後，該國石油出口量驟減 75% ，對中國與古巴的運輸更完全中斷，進一步改變全球原油流向。

據《莫斯科時報》報導，烏拉爾原油 2020 年以來首次跌破 40 美元，報導推測可能是受烏克蘭罷工影響。X 《Anna Komsa》消息指出，能源收入銳減下，俄羅斯政府被迫以舉債因應，去年化石燃料出口收入年減 24% ，自 2021 年以來公共債務幾乎倍增，從 21 兆盧布攀升至 39 兆盧布。2026 年預算中，償債支出已占 8.8% ，甚至超過醫療與教育支出總和。

