跌破眼鏡！90歲達賴喇嘛奪葛萊美獎 慈悲「有聲專輯」擊敗一票美法對手

流亡的西藏精神領袖達賴喇嘛今日在葛萊美獎從其他入圍者當中脫穎而出，拿下最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎。翻攝自達賴喇嘛臉書



第68屆葛萊美獎頒獎典禮今日（2/2）在洛杉磯登場，名單中出現一位令人意想不到的得獎者，現年90歲的西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，以《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama），拿下第68屆葛萊美獎「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」，成功擊敗多位強勁對手，令許多人跌破眼鏡。

達賴喇嘛的得獎專輯融合印度斯坦古典音樂元素，內容探討正念、和諧與健康等主題，擊敗法國歌手法布莫爾萬（Fab Morvan）、美國最高法院大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson），以及本屆葛萊美獎主持人特雷弗諾亞（Trevor Noah）等人，成功脫穎而出。

廣告 廣告

由於達賴喇嘛本人未能出席頒獎典禮，該獎項由參與專輯製作的音樂人溫萊特（Rufus Wainwright）代為領獎，在台上幽默開場表示「我顯然不是達賴喇嘛」，隨後表示，能參與這張作品是一種榮幸，並強調專輯核心在於傳遞智慧和反思。

隨後達賴喇嘛也透過官方IG發文表示，對於獲獎「心懷感恩與謙卑」，這份榮耀並非屬於個人，而是對全人類共同責任的肯定。達賴喇嘛提到，和平、慈悲、環境關懷及人類一體性的理解，對全球80億人都至關重要，希望透過這張作品，讓相關理念被更多人聽見。

此張得獎的有聲專輯，內容取材自達賴喇嘛過往的演講與著作，以簡短篇章形式，探討正念、內在平衡、和諧與幸福感等主題。除了溫萊特外，專輯也邀請歌手瑪姬（Maggie Rogers）和安德拉（Andra Day）參與，結合音樂與朗讀，呈現沉靜而富哲思的聆聽體驗。

更多太報報導

葛萊美紅毯／Rosé金捲髮吸睛、Lady Gaga黑羽毛展氣場 Chappell Roan胸前超狂

「酷的夢」228萬訂閱頻道被盜！《中文怪物》心血恐沒了 急求救：有在Google工作的人嗎？

獵魔女團Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例