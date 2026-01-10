跌破10度！8縣市低溫特報 入夜又有冷氣團接力

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署發布低溫特報，提醒今(10日)晚至明(11日)上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

8縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

低溫區域

黃色燈號(寒冷)：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

