跌破14度！斷崖式降溫來了 雨最多時間出爐

越晚越冷！受東北季風南下影響，今（25日）北部氣溫較昨天急降8到9度，中央氣象署提醒，今晚至明天清晨將是這波冷空氣最強時刻，不排除出現15度以下低溫，且明天到周四各地需注意局部短暫雨。

氣象署預報員賴欣國表示，今天北部及宜蘭、花蓮降溫明顯，桃園以北、宜蘭、竹苗山區及花蓮有局部短暫雨、零星降雨，東南部與恆春亦有零星短暫雨；明天北部及宜花高溫約21到22度，中南部及台東高溫上看25至28度。

賴欣國提醒，今晚到明天清晨受輻射冷卻影響，北部下探16到15度，中部以北空曠地區有機會跌到14度，南部也在16度左右。明晚至周四水氣增多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

周六（29日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍有回升，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；下週日東北季風再增強，但預計水氣較這波少。而可能成為颱風「天琴」的熱帶性低氣壓，最快明天在南海正式成颱，不過預估對台灣沒有直接影響。





