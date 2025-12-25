跌落神壇？外國客轟台灣美食「全世界最難吃」 3大理由曝光眾人氣炸

生活中心／王文承報導

一名外國旅客直言，自己對台灣的飲食相當失望，不僅批評料理偏油膩、蔬菜不足，甚至認為幾乎每道菜都會加糖，讓他感到十分不適應（示意圖／資料照）

台灣擁有各式各樣的特色美食，向來吸引不少國外遊客聞名而來。不過，近日有網友在網路論壇《PTT》轉貼一篇國外貼文，一名外國旅客直言，自己對台灣的飲食相當失望，不僅批評料理偏油膩、蔬菜不足，甚至認為幾乎每道菜都會加糖，讓他感到十分不適應，貼文曝光後，此番言論讓台灣網友相當傻眼。

外國客轟台美食世界難吃

一名外國旅客在論壇《Reddit》發文表示：「哪個國家的食物最難吃？我真的很想知道，因為在旅行過幾個地方後，台灣對我來說就是那個地方。」他說明，台灣並非所有食物都不好，仍有部分料理值得肯定，但最讓他無法接受的是幾乎什麼餐點都加糖，「就連點一碗牛肉麵，舌頭都會被一股甜味『埋伏』，連續吃了好幾天，感覺每一餐都是用糖煮出來的。」

另一名外國網友也回應，整體而言他對台灣食物感到失望，「雖然不至於是最差，但今年社群媒體對台灣美食的吹捧實在太過頭了。」他同樣認為台灣料理普遍油膩、蔬菜比例偏低，且經常加入糖分。還有一名在台灣居住兩個月的網友直言，自己完全無法接受臭豆腐，形容台灣食物口味「非常平淡」，麵食表現也不如日本、韓國或越南。他表示，這段期間多半選擇日式壽司店用餐，刻意避開夜市美食，即便對刨冰、珍珠奶茶等甜點與手搖飲讚譽有加，仍對水餃、牛肉麵等日常餐點感到厭倦。

不過，也有外國網友提出不同看法，認為台灣的飲食水準相當出色，「台灣擁有中國與日本以外，最好的中式與日式料理」，並指出這兩大菜系本就被視為全球頂尖料理之一。該名網友也分享，旅途中不少人對粉圓（珍珠）與豆花相當著迷，雖然不一定符合個人口味，但整體而言，「除了這些之外，幾乎所有食物都很棒。」

相關言論曝光後，隨即掀起台灣網友熱議，紛紛反駁，「台灣食物世界級難吃？他肯定沒吃過英國菜」、「沒內行人帶路，台灣真的很容易被坑觀光客」、「說口味很淡，結果整天泡在壽司店？」、「這一看就是台灣人去留的，因為美國的華人餐更甜」、「台灣食物味道淡，卻躲在日本壽司店，先說說你到底吃了什麼吧」、「泡在壽司店是都在喝醬油嗎？」

此外，針對「台灣飲食缺乏蔬菜」的說法，也讓不少網友瞬間炸鍋，紛紛反駁，「說台灣蔬菜少是認真的嗎？」、「台灣口味確實偏淡，但要吃到蔬菜一點也不難吧」、「說台灣蔬菜少簡直是笑話」、「蔬菜少得可憐不太可能，反而日本才是」、「第一次聽說在台灣很難吃到蔬菜」、「台灣蔬菜少？是在哈囉？」

