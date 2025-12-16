跌落神壇？陳耀訓限定蛋黃酥「開售30分鐘沒一天賣完」

生活中心／倪譽瑋報導

台灣擁有眾多蛋黃酥店家，其中「陳耀訓蛋黃酥」頗有名氣。16日中午陳耀訓春節限定版禮盒開放預購，雖然目前已賣完，但開放當下，約30分鐘各檔期仍有可下單空間，和以往一開賣就秒殺形成對比，引發網路討論，有人高興地表示終於搶到了，也有人認為陳耀訓已不像從前。

本次推春節禮盒 陳耀訓蛋黃酥怎麼搶？

擁有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥，許多人紛紛搶著買，為了讓每個人公平地來搶購蛋黃酥，近年來採用「拓元售票系統」（https://tixcraft.com/activity/detail/25_yoshicny）販售，線上預購常常被消費者湧入，宛如搶演唱會門票，被網友稱為「史上最難搶」的蛋黃酥。

今年陳耀訓推出春節限定版禮盒，與三金（金馬、金鐘、金曲）設計師方序中聯手打造，除了吉祥的外盒、蛋黃酥還藏著祝福字，可謂美學、職人手藝、節慶氛圍一次擁有；此外，盒內還有共100張900元現金抵用卷，隨機出貨。蛋黃酥數量則是一盒8入，900元。

陳耀訓蛋黃酥訂購未見秒殺 消費者提看法

上述限定版禮盒，2025年12月16日中午12點30分開放預購；然而，與過去秒殺的盛況相比，本次的熱度似乎稍稍下降，有媒體指出，預購開放後過半小時，各個檔期都仍顯示「立即訂購」，最終在開賣約30分鐘才完售。不過本次春節檔期並非陳耀訓第一次沒被秒殺，如中秋節檔期預購開放後數十分鐘才賣完，還祭出第二輪開賣。

過去曾有網友在Threads發文指出，親自到陳耀訓店家時，店員主動來問「有多做的蛋黃酥要不要購買」，PO文者好奇「蛋黃酥界的愛馬仕已經淪落成這樣了嗎？」眾人紛紛指出，「價錢調的太離譜，年輕人對這種東西也沒什麼興趣」、「我吃過陳耀訓個人就覺得太乾，個人喜歡外酥蛋黃偏濕的」、「現在越來越重視健康，蛋黃酥那一顆的熱量也破表」。

