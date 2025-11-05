社會中心／綜合報導

大馬歌手黃明志，深陷吸毒、命案疑雲。陸續有網紅自曝曾收過邀約。擁有"最潮禮生"稱號的網紅美家發文表示，九月曾接邀約，話術包括"單獨相處談合作"、"出國面試機會"等試探界線。網紅"娃娃"翁雨澄更自曝，三月去馬來西亞曾被說服嘗試"那些東西"，"原來我只是沒死去的女孩其中一位罷了"。

藍色性感洋裝，嘟著嘴，一雙大眼散發魅惑神情。網紅"娃娃"翁雨澄自曝，三月曾受邀到馬來西亞"神祕旅行"，還被說服嘗試"那些東西"。卻"被當玩具，原來還有其他女孩也接受邀請"。外界解讀，暗指黃明志。但網紅推手圤智雨質疑曝光鹹濕對話，是想要蹭熱度。網紅推手圤智雨：「這一次黃明志跌落神壇，然後潑他冷水讓自己炒新聞，我也覺得娃娃憑什麼出來講，說黃明志怎麼樣怎麼樣，我覺得她沒有那個資格，出來講有夠噁心的。」

跌落神壇！黃明志深陷吸毒、命案疑雲 網紅揭露「黑歷史」

網紅揭露黃明志黑歷史。（圖／民視新聞）

黃明志演唱會片段：「最天真的浪漫。」馬來西亞歌手黃明志，創作無數，有"創作鬼才"的稱號。如今，不只深陷命案疑雲，更陸續有網美暗指他到處邀約撩妹。擁有"最潮禮生"稱號的網紅美家，臉書發文透露，9月曾被"此藝人"以洽談商業合作為由聯繫，但憑著直覺，覺得哪裡怪怪的。因此沒有迎合、沒有被話術牽著走，甚至說"那份直覺救了我"！發文曝光話術，包括"單獨相處談合作"、"出國面試機會"等，都試探界線的手段。圤智雨也說，黃明志的私生活混亂早有聽聞！

黃明志深陷吸毒、命案疑雲，黃秋生聽聞感到震驚。（圖／民視新聞）

網紅推手圤智雨：「他時常舉辦所謂的多人派對，需要吃藥助興我相信是有可能的，不意外啊在我們這圈子裡面，很多藝人都更人渣啊。」港星黃秋生：「這個是一個很嚴肅跟不幸的事情，每天（案情）變化都很大，現在已經是展開調查，我自己不太適合去猜發生什麼事情。」曾經和黃明志合作歌曲MV的黃秋生，坦言看到報導相當震驚，但不方便多做回應。一向敢言、多才多藝的黃明志，深受許多粉絲的喜愛，但如今，私底下不為人知的一面陸續曝光，恐怕也讓他形象盡毀。

