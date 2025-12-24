跌落舞台後平安夜發聲 阿信感慨談「吵雜聲」：也許人生舞台難免踏空

阿信跌落舞台後平安夜發聲。（翻攝自阿信IG）

五月天主唱阿信近日驚喜現身 「F★FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，與言承旭、周渝民、吳建豪 合體登台，沒想到在22日晚間卻突發舞台意外，演出時不慎跌落舞台。阿信今天也在社群媒體發聲，「也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空，但請記得，在某些看不見的角落，在耳機的另一端，始終有一個老朋友，拿著樂器，哼著旋律，安靜地，陪你度過每一個失眠的夜」。

阿信先前意外踩空跌落舞台，現場歌迷驚呼聲四起，所幸他隨即起身繼續演唱，事後也向粉絲報平安，透露已前往醫院檢查，「沒有大礙，請大家放心」。

「一切平安 有你相伴，平安夜快樂」，阿信今天發文說，不知道此時此刻的大家，是在喧鬧的派對裡，和朋友大聲乾杯？還是剛結束忙碌的工作，「獨自走在有點冷的街頭，戴著耳機，聽著那首，屬於你的倔強」？

阿信也表示，也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空，但請記得，在某些看不見的角落，在耳機的另一端，始終有一個老朋友，拿著樂器，哼著旋律，「安靜地，陪你度過每一個失眠的夜」。

阿信也說，把願望許下吧，不管是關於夢想的，關於愛情的，還是僅僅希望明天早餐能吃到好吃的蛋餅「願你平安；願你快樂。願你心中的那頭小怪物，今晚睡得香甜。」

