跌600點沒在怕！台股超強權值領軍 不到2小時收復失土





今（6）日股市早盤開低走低，一度下挫600點，不過隨即反彈翻紅，平盤震盪來到31841點。權值股回神帶動台股翻紅，其中權王台積電（2330）上漲15元來到1780是台股翻紅的最大功臣，其他有買單拉台的權值股，包含廣達、日月光、台達電等

記憶體早盤是重災區，在台股強勢收斂跌幅之際，記憶體也出現跌幅快速收斂走勢，其中力積電早盤一度跌到60元，回測月線支撐，隨買盤進駐，股價快速拉升至65.7元，上漲逾4％，其他像南亞電、旺宏、華邦電、群聯電也出現不等的跌幅收斂走勢。

▼台股下挫600點後逆勢翻紅。（圖／截自XQ全球贏家）

（封面圖／東森新聞）

