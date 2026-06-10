跑出去被抓、採經血煉丹！為啥明朝皇帝沒有正常人？網友點出關鍵

生活中心／唐家興報導

有網友在 PTT 八卦板發文詢問：為啥明朝皇帝沒有正常人？原 PO 痛批明朝從開國的朱元璋到亡國的崇禎，幾乎個個性格極端，（影視示意圖／翻攝自百度百科）

綜觀歷史長河，歷朝歷代都有明君與昏君，但有一個朝代卻因為盛產「奇葩皇帝」而引發熱烈討論。近日有網友在 PTT 八卦板發文詢問：為啥明朝皇帝沒有正常人？原 PO 痛批明朝從開國的朱元璋到亡國的崇禎，幾乎個個性格極端，甚至還出現「跑出去被抓、吃毒品、跟老醜女結婚、吃經血、頂級木匠、不愛上班」等各種令人匪夷所思的荒謬行徑，直呼這個朝代到底是怎麼了？貼文一出立刻引發鄉民熱議，更有歷史愛好者點出關鍵：這真不能全怪基因，而是明朝的「政治制度」太畸形！

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【朱元璋帶頭瘋！屠殺十萬人還發明恐怖「人皮草人」】

回顧大明王朝的歷史，真相往往比網友想像的還要殘酷。明朝的「不正常」歷史是由開國皇帝朱元璋一手奠定的，他出身乞丐與和尚，對貪官及有錢人有著刻骨銘心的仇恨。執政期間他發起多場政治大清洗，狂殺超過十萬人，甚至發明了「剝皮楦草」的酷刑，把貪官的皮剝下來填滿草，掛在公堂旁恐嚇繼任官員。他還建立錦衣衛特務統治，訂下超低的官員薪水，讓明朝大臣每天上朝都像在跟家人訣別。

朱元璋個性殘暴，大殺開國功臣。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【後代皇帝全歪掉！三十年不上朝、採經血煉丹樣樣來】

有了老祖宗的瘋狂基因，後代子孫更是將「荒謬」發揮到極致。有網友總結了明朝皇帝的各式怪癖，翻開史書竟然全部都是真的！像是明英宗毫無軍事常識卻盲目親征，結果在「土木堡之變」中直接被蒙古人活捉；萬曆皇帝與泰昌皇帝則長年服用鴉片與重金屬毒丹，後者甚至登基僅30天就暴斃。

更逆天的還有嘉靖皇帝，他迷信道教修仙，竟強迫數百名幼女服用藥物，採集她們初次的「月經血」來煉製丹藥，逼得宮女們集體造反差點用繩子將他勒死；而成化皇帝則是患有嚴重口吃與不安全感，不顧反對專寵大他17歲的保母宮女萬貞兒；到了明末的天啟皇帝，更搖身一變成為「頂級木匠」，整天在宮裡鋸木頭做家具，將朝政全丟給大宦官魏忠賢。

網友以「為啥明朝皇帝沒有正常人？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

【其實明朝也有正常皇帝】

不過，「明朝沒有正常人」其實也有些誇張。像被稱為「仁宣之治」的明仁宗朱高熾與明宣宗朱瞻基，便被許多史家視為明朝盛世的重要推手；而一生只娶一位皇后的明孝宗朱祐樘，也被譽為中國歷史上少見的模範皇帝。

因此，有歷史愛好者認為，與其說明朝皇帝全都不正常，不如說他們的個性特別鮮明，加上高度集權制度的放大效果，才讓後世產生「怪咖皇帝特別多」的印象。

【為啥明朝皇帝沒有正常人？網友點出國家機器沒壞的「關鍵」】

面對這群歷史上最奇葩的統治者，網友紛紛留言笑稱「都當皇帝了誰還要當正常人」、「就路邊能看到的低端人口當上皇帝，89 後代又是 89 樣」。不過也有內行網友一語道破背後真相：「這其實是因為明朝的政治制度設計得太成功了！」

專家與資深鄉民指出，朱元璋當年為了極權廢除了丞相制度，但到了明代中後期發展出極其成熟的「內閣制度」與「特務、宦官系統」。這套畸形的政治體制，導致權力高度集中在皇帝一人身上，卻又產生了強大的自動導航功能。換句話說，明朝因為家底厚、帝國大，就算皇帝長達 30 年不願意上朝、天天躲在後宮數銀子或做木工，國家機器依然能勉強維持運轉。

這種制度雖然放任了皇帝們釋放內心的惡魔與怪癖，把各種「醜態畢露」的私生活放大了數倍，卻也缺乏了因應時代改革的彈性。到了最後一任崇禎皇帝，雖然是個一天工作十幾個小時的「工作狂」，卻因為性格極度多疑偏執、拒絕承擔責任，17 年內換了 50 個宰相，甚至親手殺了抗清名將袁崇煥，最終只能無奈留下「諸臣誤我」的遺言自縊煤山，為大明王朝這頁最荒誕、也最可悲的帝王史畫下句點。

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