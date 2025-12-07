跑出幸福回憶 耶誕馬拉松接力賽熱力開跑
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北市耶誕馬拉松接力賽今（7）日清晨5時30分於新北市政府市民廣場熱鬧登場，在上千名跑者的歡呼聲中熱力開跑。
今年活動邁入第二屆，共吸引近600支隊伍報名參賽，延續去年的高人氣，以「三人一隊」全新接力賽制登場。賽程總長24.7公里，分為8.4公里、5.2公里與11.1公里三棒，短、中、長距離一次涵蓋，適合各類型的跑者一同參與。
劉和然副市長表示，「新北市耶誕馬拉松接力賽」是「新北歡樂耶誕城」系列活動中的亮點之一，是結合運動、觀光與節慶魅力的路跑活動，不僅展現市民的健康活力，更讓跑者在耶誕燈飾與音樂交織下體驗最浪漫的城市路跑氛圍。未來，新北觀光局將持續推動運動觀光，打造更多結合節慶與運動的城市體驗，讓市民與旅客都能在新北歡樂耶誕城裡，跑出幸福、跑出回憶。
觀旅局長楊宗珉說，延續首屆為追友加碼祭出的專屬特色，今年再度於清晨集結時分將耶誕城的所有繽紛燈飾精彩點亮，為跑者注入溫馨與活力，也象徵平安挑戰完賽的祝福能量傳遞給每一位跑者，更為清晨的新北歡樂耶誕城揭開序幕。
賽事自新北市政府市民廣場（歡樂耶誕城）出發，沿著縣民大道奔馳，跑者們揹上特色接力信物──巨型銀色鈴鐺，在耶誕前夕伴隨幸福鈴鐺聲迎接節慶氣息。沿途更有變裝組追友發揮創意與巧思扮裝，散播歡笑聲吸引選手們的目光。
楊宗珉指出，這屆特別設置團隊「大進場」，共同跑進終點拱門的環節，讓隊友們在完成接力後一同熱血衝線，留下專屬於團隊的完賽記憶。完賽後，每位跑者皆可獲得象徵團隊榮譽的立體拼接獎牌，拼出一棵金色聖誕樹。
