跑出新膚色？她越野賽「雙峰被染成粉紅」 運動內衣廠商神回：妳的汗液有腐蝕性

中國一名女跑者參加70公里越野賽時，運動內衣褪色導致胸口被染成粉紅色，業者卻回應「汗液有腐蝕性」惹怒網友。（翻攝自 搜狐千里眼）

太尷尬！中國浙江杭州一名女子參加越野長跑時，竟因運動內衣褪色，導致整場賽跑中，她的雙峰被染成粉紅色，連外層T恤也跟著變色，讓她一路被異樣眼光盯著跑完全程；更離譜的是，當她向品牌申訴時，廠商竟回覆：「汗液有腐蝕性，褪色屬正常現象。」讓全網氣炸直呼「這理由太離譜！」

跑70公里變「粉紅胸」 廠商只願賠130元

根據《搜狐千里眼》報導，該名女子4月花費228元人民幣（約989元台幣）購買一件粉紅色的飛力跑（FLIPBELT，中譯飛比特）運動內衣。

她表示，在參賽前已多次用洗衣機清洗確認「不褪色」，才放心穿著參加莫干山70公里越野賽。

沒想到越跑越出事——汗水一滲出，運動內衣開始掉色，導致胸前皮膚整片被染成粉紅色，外層399元人民幣（約1,731元台幣）的T恤也慘遭殃。

品牌推責：汗液有腐蝕性？ 網友怒：那怎麼叫「運動內衣」

事後她向業者要求賠償，未料對方只願補償30元人民幣（約130元台幣），理由竟是：「汗液具有腐蝕性，屬於正常褪色情況。」

這番回應讓她難以接受，怒批：「運動內衣竟然不能流汗？那還叫運動裝嗎！」更指出該商品主打「流汗不悶汗」，結果卻將責任推給使用者，讓許多網友看傻眼直呼：「這行銷文案是不是該改成『流汗請自負責任』？」

產品仍在販售 女跑者決定維權到底

目前該款運動內衣仍在各大平台販售，女子表示不會就此作罷，將繼續維護自身權益。

事件曝光後，也引起消費者熱議，有人嘲諷：「這大概是史上最具色彩的越野賽」，也有人替她打抱不平：「流汗是正常生理現象，品牌這回真該反省。」

