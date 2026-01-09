跑分首超 M4 Max！Snapdragon X2 Elite Extreme 實測曝光，咸魚翻身?

文章來源：Qooah.com

現在 Windows on Arm 陣營出現了性能可以正面對抗 MacBook Pro 的頂級處理器，Snapdragon X2 Elite Extreme 在 Geekbench 6.5 的實測中跑出單核 4072分、多核 23611分。

此次 Snapdragon X2 系列包括多個 Elite 和 Elite Extreme 型號，最多核心達到18核，主頻最高可提升至5.0GHz，主要面向高性能 Windows on Arm 裝置。

X2E‑80‑100、X2E‑84‑100 為12核配置，而 X2E‑88‑100、X2E‑90‑100 和 X2E‑96‑100 為18核配置，最高 TDP 達到 82W。

Alex Ziskind 在獲得早期參考機後，陸續公佈多款 Snapdragon X2 處理器在 Geekbench 6.5 的跑分截圖。Windows Latest 將其分數與 Apple M 系列處理器進行對比。

入門定位的 X2E‑80‑100 為12核心，單核約 3850分，多核約 16171分。從跑分來看，該處理器已經全面壓制Apple M3，甚至多核略微超 M3 Pro。

更高定位的 X2E‑88‑100 為18核心，單核約3838分，多核約20320分。略低於 Apple M3 Max 和 M4 Pro 的多核表現。

X2E‑96‑100 則在 Geekbench 6.5 實測中獲得單核約 4072分，多核約 23611分。成績已經超過 Apple M4 Max。多核成績略微超過14核的 M4 Pro，但還是遠不及 M4 Max。

如果微軟後續解決好 Windows 11 的底層性能問題，在跑分測試中的分數將會更高。