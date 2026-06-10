跑到快尿褲子！高雄15公里綠園道沒公廁 官方回應了

高雄鐵路綠園道是許多民眾運動休憩的熱點，不過，有民眾反映，長達15公里的綠園道竟然沒有任何廁所，非常不便民。（洪浩軒攝）

高雄鐵路綠園道是許多民眾運動休憩的熱點，不過，有民眾反映，長達15公里的綠園道竟然沒有任何廁所，非常不便民，議員也提出短中長期改善建議，盼給民眾更友善的休憩空間。對此，公園處回應，未來將考量各因素，評估建置公廁等設施。

「跑到快尿褲子！」黃姓民眾表示，自己經常到綠園道慢跑運動，但每次想上廁所都得特別到沿線的火車站內如廁，有時跑了好幾公里都找不到廁所，也常因車站開放時間限制無法即時使用，只能忍耐或另尋地點解決，希望市府能在綠園道沿線增設公共廁所，提升民眾運動休憩的便利性。

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高市議員李雅靜也認為，綠園道長達15公里，理應是可讓民眾長時間休憩的公共空間，但目前僅有沿線車站內設有公廁。民眾在綠園道活動，還得特地繞進車站找廁所，這樣的設計，對長輩、親子族群及運動民眾來說非常不便。

李雅靜提出具體改善建議，在短期內，應立即補強沿線「廁所指示標誌」，清楚標示可使用的公廁距離及路線，讓民眾可以輕易獲得相關資訊；中期可盤點周邊資源，導入「友善廁所合作機制」，結合超商、公有場館及商圈店家，快速補足服務缺口；長期則應在綠園道人流熱點規畫設置造型公廁，並納入無障礙、親子及夜間安全等設計，讓綠園道真正成為完整的公共生活空間。

對此，公園處回應，綠園道規畫是以串聯沿線綠帶空間為主軸，現況主要提供樹木植栽、步行及自行車騎乘等休憩功能，並著重景觀綠化及開放空間品質營造。沿線周邊車站、公園及公共場域等地點皆有設置公廁，可提供民眾就近使用，以達公共設施資源共享機制，發揮既有服務量能，兼顧使用便利性及整體空間效益。未來將依據實際使用需求、人流狀況、可利用空間、管理維護成本及環境景觀等因素評估建置公廁等設施。

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