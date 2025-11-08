圖說：2025杏輝宜蘭馬拉松熱鬧開跑

【記者羅伯特／宜蘭報導】

第四屆「2025杏輝宜蘭馬拉松」8日在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。本屆賽事吸引超過上千名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」與「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。

杏輝醫藥集團副董事長李易達指出：「杏輝秉持『大眾的健康，杏輝的理想』為宗旨，希望透過馬拉松推廣健康生活文化，讓更多人從運動中找到幸福與能量。」而今年杏輝擴大動員近四百名員工、親屬與經銷夥伴共同參賽，並加碼名次獎金，鼓勵跑者挑戰自我極限。同時，杏輝延續過往的三屆活動，未來與宜蘭縣政府的五年合作方案仍持續推動，每年贊助總額達五百萬元以上，期盼透過長期支持，讓「杏輝宜蘭馬拉松」邁向國際化舞台，成為台灣具代表性的運動觀光賽事，也希望共同推動全民運動全民健康的目的，也為幸福宜蘭注入活力。

本屆賽事除延續醫事人員組、國高中職組外，新增「國軍組」賽制，吸引逾百位官兵弟兄姊妹一同踏上賽道，展現堅毅體魄與守護家園的精神。值得一提的是，宜蘭縣政府林茂盛代理縣長及杏輝醫藥集團白友烺總經理均親自報名參加挑戰組(11K)男子組賽事，以實際行動響應運動風潮，與廣大跑友一同體驗宜蘭馬拉松的熱情與魅力，展現健康活力與運動精神。

杏輝宜蘭馬拉松不只是體育競賽，更是一場結合健康、文化與在地美食的全民運動盛會。宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團也預告，「2026杏輝宜蘭馬拉松」將持續升級再出發，誠摯邀請全台跑友相約宜蘭，感受自然、文化與運動交織的「勁」好旅程！