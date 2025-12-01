跑去禮服店「指名前妻坐檯」陪酒 他2小時灌半瓶威士忌撿屍！還拍下裸照
台北市一名盧姓男子與前妻離婚後，跑去對方工作的酒店，並指定前妻負責坐檯陪酒，盧男見前妻喝完半瓶威士忌後酒醉，竟假意要送前妻回家，實則帶到附近的旅館進行猥褻、拍下裸照。
根據判決書指出，盧男與前妻離婚後，心懷怨恨，前往前妻工作的酒店飲酒，並指定要對方負責坐檯陪酒。2個小時喝完半瓶威士忌後，盧男見前妻喝醉，假意送她回家，實則帶到附近的知名旅館進行猥褻，等待入房期間，盧男還在大庭廣眾之下，直接掀起前妻的連身小禮服及內褲，進行猥褻。
盧男進房後，趁前妻爛醉如泥、無力反抗之際，將其全身衣物剝光，用手機狂拍至少16張私密裸照，滿足其變態報復心態，直到前妻驚醒，發現自身裸體，遭前夫正拿手機拍攝，雙方隨即爆發激烈口角，盧男見前妻想拿起自己的手機求救，情緒失控將對方手機摔爛，前妻事後倉皇逃離並報警提告。
全案審理時，盧男坦承犯行，但會獲得前妻原諒，法官最終依乘機猥褻罪判刑8月（不得易科罰金）；另依以違反本人意願之方法攝錄性影像罪判刑6月、毀損罪判拘役50日，均可易科罰金。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
