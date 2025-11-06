跑單幫走私福建海鮮 港媒直擊邊境食安漏洞

香港食安出現重大漏洞！港媒直擊，多名走私客用"螞蟻搬家"的方式，從福建偷運生蠔、鮭魚，甚至活沙蟲等活體海鮮到香港。來路不明的海鮮，在沒有冷藏保存下經過長時間運送，還被直擊放在戶外曝曬，才送到香港多地販售。記者上前詢問海鮮品質和貨源，還遭到走私客推打，差點爆發肢體衝突。

香港TVB旗下節目《東張西望》踢爆，香港邊境口岸存在走私海鮮的漏洞，記者前去詢問走私客，對方用帆布遮住身體拒答，並連絡同行前來解圍。（圖／TVB東張西望）

TVB《東張西望》記者 vs. 走私客：「不要拍我！不要動！」「幹嘛對我們女同事動手動腳！」「那你幹嘛拍我？」

男子被質疑在停車場交易走私海鮮，見笑轉生氣，出手拉扯女記者。一旁貨車駕駛情緒更激動，朝著攝影師大吼。

TVB《東張西望》記者 vs. 走私客：「別動！別動！」「我要反過來拍你！」「先別動粗！別動粗！」

香港 TVB 節目《東張西望》，經過好幾個月的調查，在粉嶺停車場發現，幾乎每天都有人在進行海鮮交易，當中包括生蠔、鮭魚。但這些貨品沒有低溫冷藏，還放在戶外曝曬。追查證實，部分海鮮是從福建走私到香港。

走私客：「福田就要求沒那麼高，(貨)大一點也可以過。海鮮沒事的，海鮮可以過，對呀。」

直擊走私客路線，他們為了避開檢查比較嚴格的羅湖口岸，拖著一箱箱海鮮搭 45 分鐘地鐵到落馬洲口岸。過關時暢行無阻，沒有任何人檢查。其中一批貨到香港後，鏡頭捕捉到箱子裡竟是活生生的沙蟲。

香港律師 陸偉雄：「你這次進口這些沙蟲不是你自用，而且不是少量，你可能分銷甚至出售。如果是這種情況，你就得申請牌照。」

來路不明的海鮮，被運往香港大大小小多間雜貨店和海鮮店鋪，店家對於走私貨貨源，一問三不知。

香港雜貨店業者：「是福建那邊送過來的。送過來之後過夜沒有變壞，是新鮮的就行了，對吧。」

香港雜貨店業者：「不知道是哪一間，有時叫女兒下單。」

香港跑單幫用「螞蟻搬家」方式走私海鮮，貨品沒有經過任何檢疫，每次可以賺取大約 70 港幣。遭媒體踢爆邊境重大食安漏洞後，香港海關補破網，開始在各跨境口岸進行突擊聯合執法行動。

