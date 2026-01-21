跑單送2千抽2萬！foodpanda廟口舉牌超中肯 上班族苦笑：過年只好靠兼差翻身

▲foodpanda推出的實體舉牌宣傳活動。

【記者 陳顗喆／台北 報導】「很想發財卻發現，能發的只有脾氣。」一塊街頭看板，說中了無數人的心底吶喊。近日，有網友在廟前捕捉到有人高舉著這塊看板的畫面。短短一句話，道出上班族在年關將近時的無奈，引發網路討論。原來，這是foodpanda推出的實體舉牌宣傳活動，藉由貼近社會氛圍的創意文案，打中大眾心聲，並曝光外送員春節招募方案。

該活動特地選在民眾祈求財運的廟宇前，讓一邊虔誠祈願的信徒，轉身就看到這句「發財沒門，發脾氣倒是天天有」的諷刺標語，產生強烈情緒反差，也讓人忍不住駐足拍照。這樣的創意舉牌方式，不只吸睛，也將foodpanda主打的外送招募資訊自然融入日常場景，引發民眾的轉發與討論。

▲foodpanda推出春節期間外送員加碼活動。

除了街頭舉牌引發關注，foodpanda也同步推出春節期間的外送員加碼活動，只要符合資格報名，接一單即可獲得2千元獎勵 ，還有機會抽中2萬元紅包。比起倚靠偏財運氣，這樣「靠自己賺比較快」的選項，希望吸引不少有意利用過年期間加碼收入的族群了解申請。

面對這場幽默又貼地氣的行銷，網友紛紛表示被文案打中要害，留言熱烈回應：「這我」、「這文案太狠，我一邊笑一邊流淚」、「每次想發財結果先發飆」、「說得太準了，我要去跑單冷靜一下」、「發財和發脾氣之間選擇了發傳單」。(圖／翻攝 foodpanda外送夥伴官方平台)