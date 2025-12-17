跑堂補教師住家盜拷教材侵權180億 網路販售3年牟利1500萬

警方查扣侵權盜版光碟1800餘片，以及光碟燒錄機、電腦主機、行動硬碟、電磁紀錄、侵權紙本試卷20餘箱、廣告DM等大批贓證物。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕侯姓跑堂補教老師覬覦國小、國中、高中考卷等教學教材有利可圖，透過「XYZ」大補帖網站與向南一等各大知名出版社購買，取得大量教材後，在住處設置盜拷基地，並將紙本轉成電子檔、光碟、上傳雲端硬碟，透過蝦皮網站與LINE通訊軟體管道販售牟利，不僅父親、姊姊一起參與，還聘僱4名員工，極具規模；刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵一隊據報追查，本月將侯等7人函送檢方偵辦，初估犯案3年來，獲利1500萬元，至少侵害9家出版社著作權，侵權市值高達180億元，為警方近年來破獲最大規模盜拷教學教材案。

警方調查，30歲侯男平時遊走大台北地區各補習班，為跑堂的補教老師；2022年開始，侯男從「XYZ」大補帖網站購買取得各國小、國中、高中考卷等教學教材，也向各知名出版社直接購買所製作的考卷等各式教學教材後，在住家購置大型影印機、光碟機等設備，將其有系統各科分類後，不僅直接影印複製，還直接將其轉成電子檔、光碟與上傳雲端硬碟。

隨後透過蝦皮網站，以及LINE管道，讓學生家長以每份低於市價100元至200元的價格，直接購買紙本，或者光碟、自雲端下載資料，從中牟取暴利；警方清查，僅蝦皮網站就有8806筆交易。

去年底，國內知名南一、翰林與康軒出版社發現後，向警方報案，警方據報，今年3月19日前往侯男位於新北市蘆洲區公寓住處搜索，查扣侵權盜版光碟1800餘片，以及光碟燒錄機、電腦主機、行動硬碟、電磁紀錄、侵權紙本試卷20餘箱、廣告DM等大批贓證物，並通知侯男，以及協助的父親、姊姊與4名員工到案說明。

警方透過查扣的教學資料逐一清查，確認至少有南一等9家出版社受害，經著作權人估算侵權市值高達180億元，近日依違反著作權法罪嫌，移送新北地檢察署偵辦。

