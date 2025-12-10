跑外送5年存快500萬！「單王」親曝省錢秘笈 超狂工作時數曝光

大陸一名張姓外送員跑外送5年，總收入約616萬元，扣除日常開支後，實際存下近500萬元。示意圖／unsplash

大陸一名外送員張學強近日公開自己過去5年的收入明細，在社群媒體上引發熱議。他透露，自己在上海跑外送5年，總收入約人民幣140萬元（折合台幣約616萬元），扣除日常開支後，實際存下112萬元（約台幣493萬元）。對於網友好奇他如何做到這點，張學強坦言，「每天除了吃飯、睡覺，其餘時間幾乎都在接單送餐」。

終極省錢法：除了必要開支 幾乎不消費

綜合陸媒報導，張學強今年25歲，來自福建漳州。大約5年前，他因經營早餐店虧損而欠下5萬元債務，便選擇當外送員以儲蓄還債。這5年間，他過著極為節儉的生活，除了必要開支，幾乎沒有其他消費。

「單王」超長工時曝：從早上跑到凌晨

除了春節，他幾乎每天從上午10:40工作到凌晨1點，中間僅撥空用餐隨即續跑。為確保每日有充足精力送餐，他規定自己每天睡眠不少於8.5小時。由於工作表現出色，他在站點內被其他騎手稱為「大神」或「單王」。

靠勞動不僅還清了債務 也攢下百萬積蓄

談到為何在網路上分享自己的經歷，張學強表示，只是想與大家分享自己的故事，「靠勞動不僅還清了債務，也攢下了一筆積蓄」，讓他感到非常高興。至於家庭與未來，他提到自己還有一個弟弟，也在外打工，目前尚未告訴家人有這筆積蓄，計劃未來再開一家早餐店，「之前失敗過一次，我不甘心，還想再試試」。

隊長稱讚「對工作非常投入」

張學強所在站點的隊長顏先生介紹，該站位於上海市閔行區吳中路，張學強屬於眾包模式。顏先生表示，張學強話不多，但對工作非常投入，「我從沒見過他走路送餐，他都是跑著送的。」他也指出，在外送行業努力確實可以獲得相應收入，但每個人的情況與選擇不同，像張學強這樣既節儉又勤奮的「單王」確實比較少見。

