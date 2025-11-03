跑太多也會膝慘? 針灸助跑者擺脫膝痛困擾

翁瑞陽醫師表示，針灸足三里、陽陵泉、解谿、丘墟等穴，可改善膝部酸脹感及足底麻木感。（圖：南市醫提供）

43歲的李先生是長跑愛好者，近來卻飽受右膝疼痛與足底麻木困擾，多次西醫治療後仍未改善。經台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽以針灸治療後，症狀逐漸緩解，成功恢復運動能力。翁瑞陽醫師指出，「跑者膝」是長跑族群常見的運動傷害，若能透過適當熱身、放鬆與多元訓練，可有效預防發生。

李先生自學生時期起即熱衷長跑，每1至2個月便參加一次全馬或半馬賽事。近年他開始感覺右膝外側隱隱作痛，跑步後尤為明顯，甚至影響日常活動。近半年來更出現右腳底麻木情形，使他焦慮不安。經西醫診斷為膝關節過度使用所致的「跑者膝」，並建議冰敷與休息。雖短暫改善，但每次長跑後，疼痛的感覺愈加延長，甚至一度導致膝關節無法正常彎曲，而足底麻木也未見改善。

翁瑞陽醫師發現患者髂脛束及股四頭肌過度緊繃，導致膝部氣血不暢。治療上，選取足三里、豐隆、解谿等足陽明胃經穴位，以及中瀆、陽陵泉、光明、丘墟等足少陽膽經穴，進行針灸調理。治療數次後，李先生的膝部酸脹感明顯減輕，足底麻木感也顯著改善，逐漸恢復運動能力。

翁瑞陽醫師表示，中醫認為長期進行單一活動會造成特定經絡過度使用，導致經絡失衡與氣血滯礙。針灸能透過疏通經絡、調和氣血，達到止痛與改善麻木的效果。

翁瑞陽醫師指出，「跑者膝」是長跑運動中常見的問題，若想避免發生，除應重視運動前的熱身與運動後的放鬆，也建議從事多元訓練，例如核心穩定或下肢肌力訓練，以減少單一肌群的過度負荷。他提醒，若出現疼痛或麻木等不適，應及早就醫治療，以免症狀惡化影響運動表現。