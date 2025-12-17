跑太多反傷身？醫揭研究：極限耐力運動員大腸癌風險增

不少人認為跑步能讓身體更加健康，但心臟外科醫師楊智鈞引述美國最新研究指出，極限耐力運動員的大腸癌風險可能遠超一般人，其中15%的跑者患有高風險的「進展性腺瘤」，比例達到同齡普通人群的三倍。

美國最新研究指出，極限耐力運動員的大腸癌風險可能遠超一般人 。（示意圖／pexels）

楊智鈞在臉書粉專發文指出，這項由維吉尼亞州Inova Schar癌症研究所腫瘤學家提摩西·坎農（Timothy Cannon）主導的研究，針對100名年齡在35至50歲間的馬拉松、超馬選手進行大腸鏡篩檢。受試者外表看似健康，體脂肪低且無吸菸習慣，然而檢查結果卻顯示出與健康外表極不相稱的危機。

廣告 廣告

楊智鈞指出，同年齡層的一般人群中，患有進展性腺瘤的比例僅約4%至6%，但研究中的耐力運動員比例卻高達15%。他強調，進展性腺瘤演變成癌症的機率極大，若計算所有類型的息肉，有近50%的跑者腸道內都有異常增生。專家推測，極限跑步傷害腸道的主因並非運動本身，而是「過量」導致生理機制反撲。楊智鈞指出，當進行馬拉松或超馬時，身體為供給腿部肌肉能量，會將內臟高達80%的血液抽離，導致腸道黏膜長時間缺血、缺氧，造成細胞損傷或壞死。

運動結束後血液迅速回流，會引發強烈的氧化壓力與發炎反應。楊智鈞表示，腸道為修復損傷必須讓細胞快速分裂，在長期反覆的「損傷—修復—再損傷」循環中，DNA複製發生錯誤的突變機率便大幅增加。

此外，耐力運動員習慣大量攝取能量果膠與運動飲料等補給品，楊智鈞直言，這些產品雖然能快速提供肝醣，但本質上屬於「超加工食品」，往往含有高糖分、人工色素與乳化劑，長期大量攝取可能破壞腸道黏膜屏障與菌群平衡。適度運動能增強免疫，但極限運動後的「免疫空窗期」會讓身體暫時虛弱，加上慢性的微發炎狀態，可能削弱了免疫系統清除異常細胞的能力。

根據《紐約時報》與BBC報導指出，跑者面臨的最大危險其實是心態問題。許多跑者習慣將訓練後出現的腹痛、腹瀉甚至輕微血便，歸咎於「跑者腸胃道症候群」或摩擦破皮，導致真正的癌症警訊被當作運動傷害而忽略。

楊智鈞提到，跑者常認為「我這麼瘦、心肺功能這麼好，不可能得癌症」。這種自信反而成了延誤篩檢的主因。報導中便提及數位30多歲的頂尖跑者，因忽視症狀，確診時已是大腸癌第四期。

研究中有多位三十多歲的頂尖跑者，因忽視症狀而延誤就醫，確診時已是大腸癌第四期。跑者常認為「我這麼瘦、心肺功能這麼好，不可能得癌症」，這種自信反而成了延誤篩檢的主因。

楊智鈞強調，這項研究針對的是「高強度、極長距離」的運動員，對於一般大眾而言，適度的慢跑（每週 150 分鐘中等強度運動）依然是預防癌症最有效的手段之一。運動與健康的關係呈現「U 型曲線」，不動不好，動太多（極限運動）也可能有害。

針對馬拉松愛好者，楊智鈞建議40歲左右就要進行大腸鏡檢查，比一般建議更早篩檢。訓練後若出現血便，得先休息一週再觀察，期間若仍有症狀，或出現不明原因貧血、體重驟降，務必立即就醫，不要自我診斷為「只是太累」。此外，也要減少對人工能量膠的依賴，在日常飲食中攝取更多天然抗氧化劑與纖維，幫助腸道對抗發炎。

最後，楊智鈞表示，馬拉松跑者擁有強大的心肺與肌肉，但腸道可能比一般人更脆弱。這份研究不是要阻止人們奔跑，而是提醒在追求極限的路上，別忘了停下來傾聽身體深處的求救訊號。

延伸閱讀

獨/「這樣喝咖啡」恐致癌？醫揭真相：一天20杯以上才有可能

桃園醫院腎臟照護再獲品質認證！多項指標獲評審肯定

百年老藥新發現！阿斯匹靈不只防血栓 可抑制癌細胞轉移