跑完抽機票！墾丁馬拉松選手中獎中到笑 16張日航來回＋住宿券狂送

財經中心／師瑞德報導

「2025日本航空墾丁國際馬拉松」16日上午6時於墾丁大灣草坪熱情開跑，來自22個國家、共計近3,500位國內外選手齊聚國境之南，奔馳在台灣最美的山海之間。活動由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空及 LAVA Sports 台灣鐵人三項公司共同主辦，規模與賽道設計再創歷年新高。

為營造更豐富的參賽體驗，主辦單位於賽前一晚首度舉辦「賽事前夜祭」，邀請選手齊聚墾丁，享用融合在地特色食材的 Buffet，並設有多輪抽獎，活動熱鬧非凡。許多選手表示，還沒開跑就已被感動，直呼「太超值，明年一定再來！」

廣告 廣告

本次賽事設有42公里全程馬拉松、21公里半馬、12公里挑戰組及4公里體驗組，適合各種程度選手與親子參與。路線更首度延伸至東海岸著名景點「佳樂水風景區」，選手沿途飽覽墾丁壯麗海景與奇岩峭壁，不少跑者感動表示「景色美到忘記腿痠！」

同時，賽事也展現身障平權精神，特別設立視障組，邀請視障跑者走出戶外、無礙奔馳，象徵勇敢逐夢、挑戰自我。

競賽方面，全馬男子組由王錦佳以2小時51分35秒摘冠，女子組由許詔程以3小時15分22秒封后；半馬男子組冠軍為顧紘慈（1小時21分10秒）、女子組冠軍則由「高雄鐵人」黃依婷（1小時38分57秒）拿下。

日本航空特別加碼贊助，全馬與半馬總排前幾名選手可獲得「日本航空哩程20,000哩」獎勵（台北—東京來回經濟艙哩程）。賽後抽獎活動也掀起全場高潮，共送出16張哩程機票、墾丁福華飯店住宿券、MIZUNO 訓練鞋、小嶼事冰淇淋券等多項好禮，鼓勵跑者持續追夢。

屏東縣政府表示，活動圓滿落幕，感謝所有參賽者與協力單位的熱情參與，歡迎大家明年再相約墾丁大灣。更多精彩活動與交通資訊，請追蹤「屏東GO好玩」、「屏東GO交通」臉書、IG與 Threads，或下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP掌握最新消息。

3,500名選手、22國齊聚墾丁海岸線，「2025日本航空墾丁馬拉松」熱血開跑！全馬首度跑進佳樂水，跑者邊看海邊衝終點。冠軍選手還可獲日航20,000哩獎勵，現場更抽飯店住宿、冰淇淋券嗨翻天。視障選手也無礙奔馳，寫下最動人的畫面！（圖／LAVA提供）

3,500名選手、22國齊聚墾丁海岸線，「2025日本航空墾丁馬拉松」熱血開跑！全馬首度跑進佳樂水，跑者邊看海邊衝終點。冠軍選手還可獲日航20,000哩獎勵，現場更抽飯店住宿、冰淇淋券嗨翻天。視障選手也無礙奔馳，寫下最動人的畫面！（圖／LAVA提供）

3,500名選手、22國齊聚墾丁海岸線，「2025日本航空墾丁馬拉松」熱血開跑！全馬首度跑進佳樂水，跑者邊看海邊衝終點。冠軍選手還可獲日航20,000哩獎勵，現場更抽飯店住宿、冰淇淋券嗨翻天。視障選手也無礙奔馳，寫下最動人的畫面！（圖／LAVA提供）

3,500名選手、22國齊聚墾丁海岸線，「2025日本航空墾丁馬拉松」熱血開跑！全馬首度跑進佳樂水，跑者邊看海邊衝終點。冠軍選手還可獲日航20,000哩獎勵，現場更抽飯店住宿、冰淇淋券嗨翻天。視障選手也無礙奔馳，寫下最動人的畫面！（圖／LAVA提供）

3,500名選手、22國齊聚墾丁海岸線，「2025日本航空墾丁馬拉松」熱血開跑！全馬首度跑進佳樂水，跑者邊看海邊衝終點。冠軍選手還可獲日航20,000哩獎勵，現場更抽飯店住宿、冰淇淋券嗨翻天。視障選手也無礙奔馳，寫下最動人的畫面！（圖／LAVA提供）

更多三立新聞網報導

台灣第一人！聯盟戰棋棋手皇冠盃WithoutYou奪世界冠軍 抱回460萬獎金

16台客吃5披薩被羞辱！義市長出面急滅火：將與台灣代表會談解決

大盤狂瀉近300點！「玻璃陶瓷」逆勢噴出18% 下週救命仙丹看過來

3cm小館長別哭！陳之漢被爆曾動刀「雄風升級」？ 醫揭最慘代價

