跑山獸搜救收10萬挨批！山友揭「減少接案」原因：被1情況打擊

生活中心／黃依婷報導

跑山獸歷經多次搜山後尋獲遺體，卻因收費10萬元遭搜救教官批評。（圖／翻攝自IG @beast.run）

登山YouTuber「跑山獸」羅培德（PetrNovotny）去年8月接受委託，協助尋找一名在台中失蹤的黃姓山友，歷經多次搜山後尋獲遺體，卻因收費10萬元遭搜救教官批評，進而掀起網路爭議。對此，知名山岳攝影師雪羊則力挺羅培德，直言「在我看來，他在山搜這塊的善舉是不用被懷疑的」。

雪羊在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」發文，羅培德聯繫家屬之前，只因為發現黃先生也是個愛山之人，就已經自己去勘查了數趟，發現真的不好找之後，才打算將「工作性質」加入搜索之中，提出了酬勞的請求，而且不是以日計費，是找到才有，還是「心意」價。

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雪羊提到，山搜又不一定能找到，沒找到時間成本會全部沉沒，光這點就已經是極大的善意了，且山搜卻是一個消耗巨量時間又危險的工作，光是願意以「找到才收」的前提收費，冒著受傷與犧牲家庭時間的前提上山搜索，就已經非常了不起了。

然而，貼文曝光後，一名網友就留言，自己曾跟羅培德的老婆聊過，其實羅培德現在很少去搜救了，因為剛開始時他的搜救能力讓許多人第一時間都想到請羅培德幫忙，羅培德也是都義不容辭去幫忙，但隨著看到越來越多的罹難者後也影響到羅培德的心理，「其實我也發現他的笑容越來越少了，沒有人會一直接受負面能量還能輕鬆自在的，於是他盡力在埔里協助登山安全搜救等等的訓練，這次的事我想應該又會再次打擊到他吧，希望大家能多給他正能量」。

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