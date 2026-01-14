跑山聖地！台中136縣道有巨石 原來是「刷坡」工程

碎石散落路面，幾乎佔據整條道路。（圖／東森新聞）





台中136縣道也是知名的跑山聖地，14日上午10點多驚傳落石，巨大石塊佔據整條道路，造成雙向交通中斷，民眾嚇到，還以為發生坍方。公所解釋，是因為進行邊坡改善工程，刷坡作業採取15-30分鐘間歇式開放通車，只是土石掉落數量超乎預期，就連工人也沒想到，所幸未造成人員受傷。

大大小小的碎石散落路面，幾乎佔據整條道路。工作人員：「這樣就兩邊沒辦法通行了。」

巨石比半台車還大，還好沒有砸到人，明明沒有下雨，卻發生落石，嚇壞不少民眾。發生落石的地點就在台中太平136縣道，這裡也是重機的跑山聖地，從空拍鏡頭可以看到，挖土機正在邊坡進行工程，目前道路處於單線封閉狀態。

廣告 廣告

台中136縣道連結台中龍井到南投國姓，全長約49.6公里，其中一江橋至赤崁頂最為出名，因彎道多、挑戰性高，吸引不少車友前來。不過去年7、8月受到西南氣流影響，山區道路邊坡不穩，陸續出現落石情況，影響交通，因此1月5日起進行邊坡改善工程，沒想到刷坡時，大量石塊掉落。

記者vs.民眾：「（之前有一點落石，但沒有那麼大）。現在邊坡要加固，（對啊，不然這樣子，夭壽喔，那很大欸）。」

不少人一度以為是自然坍方，施工人員緊急澄清是工程造成的狀況。怪手司機：「石頭太大了，要怪手上去整坡，工程會做很久，差不多3個月，不過這一段的石頭清除，大概20天左右。」

原來工程內容是先清除邊坡裸露、不穩定的岩塊，進行刷坡作業，並非自然災害，但土石掉落數量超乎預期，連工人也嚇到。怪手司機：「壓力很大，瞬間就覺得太恐怖了，一直滾下來。」

養工處屯區工程隊長潘昱維：「施工期間會進行交通管制，採間歇式開放通行，以確保用路人安全，工程預計1月21日完成。」

施工期間，每15到30分鐘開放車輛通行一次，工地主任也承諾，預計一週內恢復雙向通行，待邊坡加固完成後，讓重機車友跑山更安全。

更多東森新聞報導

不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝

年終有望加碼！1月下旬3生肖財運旺 荷包變厚了

獨家／「緯大雞排」竹北賣90比台北貴！總店：天龍國輸了

