跑步受傷控遭凸起地磚絆倒提國賠 嘉院認猜測駁回

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）馬姓男子控訴去年7月間在嘉義縣一處人行道跑步，遭凸起地磚絆倒受傷，向縣府請求國賠，因不服一審遭駁提上訴；嘉院認為馬男以視訊7分鐘找跌倒原因，有違常情，聲請駁回確定。

據嘉義地方法院民事判決書，馬男主張去年7月11日晚間在嘉朴公路人行道跑步，被地面凸起約5公分地磚絆倒，致左膝受傷，造成無法跑步、游泳、騎單車，打亂三鐵比賽訓練計畫；基於管理的縣府疏於管理，與左膝傷勢具因果關係，向縣府提出國賠新台幣10萬元。

嘉院表示，這起國賠案，一審由嘉義地方法院朴子簡易庭駁回，不過，馬男主張原審未詳加審酌間接證據整體性及其相互佐證關係，而逕行否定，違背經驗法則，因此提出上訴。

嘉院表示，馬男提出現場人行道照片、Google街景圖、受傷照片及診斷證書、跑步軌跡圖，以及與其妻子Line對話截圖為證，但只能證明現場地磚有凸起、其手機受損、當時至醫院治療等事實，並不能證明馬男是在現場跌倒受傷。

嘉院認為，馬男若是因現場凸起地磚絆倒受傷，一般情況，於跌倒後會迅速轉身尋找所碰觸障礙物，應能於短時間就會查知是凸起地磚，豈會於跌倒過後近1分鐘再視訊其妻子，然後在視訊通話7分鐘期間，以視訊鏡頭檢視環境中可能造成跌倒原因，才發現肇因是凸起地磚，有違常情。

嘉院表示，發生地點並無監視器影像還原事發經過，且事發當時馬男沒有留在原地報警處理，實在無法證明馬男是因現場凸起磚頭而跌倒受傷，因此，馬男所請求的國賠聲請案，為無理由，應予駁回。（編輯：陳仁華）1141112