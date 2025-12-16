跑步恐跑出大腸癌！醫示警「1類人」高風險 5致命原因曝

生活中心／張尚辰報導

「跑步」是相當常見的運動項目，不少人更將其視為健康的象徵，甚至認為是預防癌症的黃金法則。然而，近期有研究指出，對於「極限耐力運動員」而言，長時間、高強度跑步，腸道的癌變風險可能反而越高。

心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞－富足診所血管職人」發文分享，腫瘤學家Dr. Timothy Cannon曾針對100名年齡介於35至50歲的資深耐力跑者進行大腸鏡篩檢。這些受試者普遍不吸菸、體脂偏低，外表看似健康，但檢查結果卻顯示潛藏危機。

檢查結果顯示，高達15%的跑者被發現罹患「進展性腺瘤（Advanced Adenomas）」，這類息肉屬於高度癌化風險病灶，未來極可能演變成大腸癌。相較之下，同年齡一般族群出現此類高風險腺瘤的比例僅約4%至5%，換言之，極限耐力跑者的罹病風險約為一般人的3倍。

對此，楊智鈞指出，問題並非運動本身，而是「過量運動」引發的生理反撲。他也整理出極限跑步可能傷害腸道的幾項關鍵原因，如下：

1.腸道缺血與再灌流傷害（Ischemic Colitis）

當進行馬拉松或超馬時，身體為了供給腿部肌肉能量，會將內臟高達80%的血液抽離，腸道黏膜因此長時間處於缺血、缺氧狀態，造成細胞損傷或壞死。

2.發炎

運動結束後，血液迅速回流（再灌流），會引發強烈的氧化壓力與發炎反應。

3.癌變

腸道為了修復這些損傷，細胞必須快速分裂。而在長期反覆的「損傷—修復—再損傷」循環中，DNA複製發生錯誤（突變）的機率便大幅增加。

4.攝取高度加工的補給品

耐力運動員在訓練與比賽中，習慣大量攝取能量膠（Energy Gels）與運動飲料。這些產品雖然能快速提供肝醣，但本質上屬於「超加工食品」，往往含有高糖分、人工色素與乳化劑，長期大量攝取可能破壞腸道黏膜屏障與菌群平衡。

5.免疫系統的矛盾

適度運動能增強免疫，但極限運動後的「免疫空窗期」會讓身體暫時虛弱，加上慢性的微發炎狀態，可能削弱了免疫系統清除異常細胞的能力。

此外，根據外媒《紐約時報》與《BBC》報導，不少跑者在訓練或比賽後出現腹痛、腹瀉，甚至輕微血便，往往被歸因於「跑者腸胃道症候群（Runner’s Trot）」或摩擦受傷，間接導致潛在的癌症警訊被忽略。報導也指出，許多跑者因自認體態精實、心肺功能良好，認為不可能罹癌，反而延誤篩檢時機，有多名30多歲的頂尖跑者，確診時已是大腸癌第四期。

最後，楊智鈞強調，適度慢跑仍是預防癌症最有效的方式之一，建議每週進行約150分鐘的中等強度運動即可，過量運動可能對健康造成反效果，若身體出現異常症狀，務必及早就醫，切勿自行判斷為「只是太累」，以免錯失治療黃金期。

