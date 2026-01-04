跑步會磨壞膝蓋？ 專家揭「意想不到真相」：反而是好事

不時就會聽聞「跑步傷膝蓋」的說法，這究竟是真的嗎？澳洲南澳大學運動科學Hunter Bennett講師表示，雖然跑步確實屬於相對高強度的運動，對膝蓋也是一種負荷，不過透過適度且循序漸進的跑步訓練，不但不會磨壞膝蓋，還可能讓膝蓋更健康！而跑步造成膝蓋受傷，多半是因為過度使用，加上未考慮到運動量和配合飲食調整，他也教大家如何改變觀念、聆聽身體的回饋，安全地獲得跑步帶來的健康益處。

跑步時膝蓋承受負荷確實不小 但人體可自行調適

根據英國《獨立報》報導，Bennett講師解釋，跑步時每次腳落地，身體確實要承受約兩到三倍體重的力道，膝蓋承受的負荷比走路時增加三倍，但不代表膝蓋會因為這些衝擊被磨損。人體的關節是動態的結構，能因應外界刺激進行調整、修復與強化，需要負重才能繼續運作。

其中膝蓋內的軟骨是一種強韌、富有彈性的結締組織，有緩衝和保護膝關節的作用。充分的證據表明，真正會讓骨頭或軟骨退化的情況，常常是「長期不使用」，例如長時間臥床或活動受限，反而會讓骨骼與軟骨迅速退化。

跑步反而對膝蓋好？ 研究：跑者膝蓋軟骨更厚、骨密度更佳

跑步確實會讓膝蓋軟骨暫時變薄，但這種變化只會維持幾小時，之後就會恢復原狀。研究推測，這可能是促進營養成分進入軟骨的重要過程，幫助軟骨組織適應環境並變得更強壯。Bennett講師指出，進一步的證據顯示，相對不常跑步的人，經常跑步的人膝關節軟骨較厚，骨密度也較高，也有研究推估，越常跑步，越有可能預防退化性關節炎，但仍需更多研究證實。

想要跑步不傷膝？專家建議3原則 循序漸進不求快

任何類型的運動都需要足夠的時間，讓肌肉和關節適應新的負荷。Bennett講師也列出以下3項建議，讓大家在跑步前做好準備，避免運動傷害：

1. 循序漸進，避免過快增加運動量：跑步族群常見有膝蓋受傷的狀況，其實主要不是因為跑步本身，而是跑量一下增加太快，過度使用膝蓋造成傷害。Bennett講師建議，初學者不應每週突然增加太多里程數，控制在每週多跑1至2公里較為安全。

2. 確保攝取足夠的能量與營養：跑步是一項消耗大量能量的運動，需要配合攝取足夠的營養素，如碳水化合物與蛋白質，以幫助運動後的身體修復、預防應力性骨折等運動傷害，一些研究指出，維持足夠的鈣與維生素D也可能有幫助。

3. 初期先在「草地」跑，降低衝擊：雖然跑步本身並不會傷膝蓋，但剛開始練習的民眾可以選擇在草地上跑，因為與水泥地相比，草地的衝擊較小，有助於讓關節慢慢適應跑步帶來的負荷。

