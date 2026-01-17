跑步機上的辣個男人回來了 RAIN穿衣服台下大喊「安堆！」

RAIN演唱會開場即在跑步機上露出精壯上身，粉絲尖叫到燒聲。

韓流天王 RAIN 今（17日）在台北小巨蛋舉行《2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉–TAIPEI》演唱會，從開場就火力全開，不只把健身跑步機直接搬上舞台，唱完四首歌便脫去外套，以精壯上半身連唱一小時，氣場與誠意一次到位。

久違回到台北小巨蛋開唱，RAIN感覺心情特別激動。（讀者提供）

RAIN演唱〈LOVE STORY〉時拿起緊身高領無袖上衣，平淡地說：「等一下，我穿個衣服。」台下尖叫大喊：「安堆！不要！」他穿好以後看著大銀幕裡的自己說：「（衣服）怎麼這麼透明，好像更奇怪了。」立刻引來全場尖叫。去年在高雄流行音樂中心開唱仍覺得意猶未盡，今年再戰台北小巨蛋，他也親口認證台北是「STILL RAINING」巡演的尾場，希望所有歌迷都能嗨到最後一秒。演出過程中他頻頻邀請一樓歌迷站起來一起跳舞，甚至用電眼點名沒跟著動的粉絲問：「為什麼不跳？」還半開玩笑說演唱會也唱得差不多了，「不然我直接回家好了。」唱完又補一句：「剛才那位歌迷依然沒有跳，我要把他寫在日記裡！」全場笑成一片。

RAIN就這樣唱抒情歌，還提醒大家：「聽歌，不要一直看我的身體喔。」（讀者提供）

直言非常想念台北歌迷的他，這次也準備了多句中文和大家互動，包括「新年快樂」「我愛你」「非常感謝」「很高興見到你們」，還現學現賣「知道了嗎」「試一下」，語氣認真又可愛。教唱韓文歌詞「換成我吧」時，發現大家學得有點吃力，他立刻寵粉模式全開說：「大家用『啦』的也可以！」瞬間讓小巨蛋變成大型同樂會；他更三度下台走近歌迷，親民零距離。

RAIN準備換上黑高領時，台下一片哀嚎。（讀者提供）

RAIN不時與台下歌迷互動，還點名歌迷問「你為什麼不跳！」（讀者提供）

回饋台粉多年支持，RAIN 更為台北場量身打造限定「升級版」內容，RAIN 端出去年高流場被歌迷敲碗的「遺珠金曲」〈In My Bed〉與〈挽留你的歌〉，熟悉旋律一響起立刻掀起回憶殺，全場跟著大合唱，小巨蛋瞬間化身萬人KTV，情緒層層堆疊到最滿。除了全新演繹招牌神曲〈GANG〉混音版外，還巧妙把賈斯汀的〈Sexy Back〉、Kendrick Lamar的〈Not Like Us〉，分別與自己的〈30 Sexy〉、〈It’s Raining〉重新Remix，打造僅此一夜的限定歌單。在充滿巧思的混音舞曲推波助瀾下，他跑跳全場、貼近舞台邊緣狂放電，更不時開撩歌迷，讓全場心跳節奏一路嗨到最後。

