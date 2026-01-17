跑步機出現了！Rain炸裂「冰塊腹肌」濕身嗨喊：很想你們

亞洲韓流天王Rain。（圖／東森娛樂）





亞洲韓流天王Rain，今（17）日在台北小巨蛋舉辦《2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉– TAIPEI》演唱會，睽違20年二度攻蛋開唱，顯盡「舞台王者」風範、炸裂萬人現場，把演唱會變成「極限體能才藝大賞」，開場就在台上跑步機狂奔，透露運動完吃沙拉還是好餓，忍不住開嗑台灣美食牛肉麵。

Rain把跑步機搬上舞台運動。（圖／東森娛樂）

Rain把跑步機搬上舞台運動。（圖／東森娛樂）

「行走費洛蒙」Rain電力十足，繼去年成功征服高雄流行音樂中心4000人場地後，挾著高人氣，相隔近1年時間再度來台開唱，吸引萬人滿座歌迷朝聖！他以流利中文向粉絲們打招呼：「好久不見！」坦言自己中文練了很久，接下來會跟大家這樣對話互動：「我很想念你們，從現在開始大概有2個小時的時間，你們跟我一起玩，準備好了嗎？我的發音怎麼樣？我的發音還可以嗎？我希望你們可以跟我一起跳舞，但是也可以拍手啦！」

廣告 廣告

Rain把演唱會變成「極限體能才藝大賞」。（圖／東森娛樂）

Rain把演唱會變成「極限體能才藝大賞」。（圖／東森娛樂）

Rain為台北場量身打造限定「升級版」內容，誠意十足地祭出5大彩蛋獨寵台粉，除了全新演繹招牌神曲〈GANG〉混音版外，還巧妙將國際天王賈斯汀的〈Sexy Back〉、嘻哈天王Kendrick Lamar〈Not Like Us〉，分別與自己的〈30 Sexy〉、〈It’s Raining〉重新Remix，打造僅此一夜的限定版歌單。

Rain炸裂超狂肌肉身型，暖心關心粉絲們：「來的時候有塞車嗎？我們很久不見了對吧！我真的很想念你們，能夠跟你們一起度過時間我覺得非常的感恩！」還調皮喊道：「我在唱歌時也有可能走下去唷！但你們絕對不能站起來離開座位，知道了嗎？」全場歌迷像小朋友一樣乖乖應答：「知道！」互動超可愛。



【更多東森娛樂報導】

●超狂！愛女追星父砸245萬買廣告牆 應援Jennie生日

●韓星神隱6年！現身鬆口曝「重擊癱瘓」崩潰真相

●正妹饒舌歌手下海當女優！自爆「性慾太強」無處發洩

