跑步機變曬衣架？JACFIT JMATE2運動手環最省錢
（記者李克強／台北報導）許多人購買跑步機、飛輪等昂貴器材，希望替自己開啟健康生活，卻常發現它們最後成了客廳裡的「高級曬衣架」；事實上，你不是不想運動，而是缺乏一個每天願意開始的理由。
JACFIT推出的JMATE2運動手環結合免費Jacfit App，提供隨時可啟動、容易堅持、成本最低的運動方式；沒有昂貴器材、沒有複雜設定，一支手環就是你的AI教練、運動紀錄員，也是推動你持續前進的最大動力。
昂貴器材不一定有效
市面上的跑步機、飛輪、划船機動輒好幾萬元，體積大、重量重，更需要空間安置與維護；常見缺點包括：1、佔空間、低使用率：家庭跑步機平均三個月使用率不到20%，原因在於器材笨重、缺乏趣味與互動。
2、缺乏引導與進度感：器材再好，若沒有強度指引與回饋，很難確認自己是否真正運動有效；3、固定場域限制：健身器材通常只能在特定位置使用，運動變得「麻煩」，必然降低持續性。
專屬你的運動AI教練
不同於一般手環僅記錄步數與卡路里，JACFIT JMATE2運動手環更像隨身運動教練；使用者戴上手環、打開Jacfit App，就能立即開始任何訓練。
與一般運動手環不同，JACFIT JMATE2擁有即時生理監測與強度建議功能，不僅可以依照心率與動作回饋提醒你「該加強」、「要放鬆」；每次訓練全自動紀錄，不論是客廳超慢跑、家務走動、體能訓練，每一次努力都看得見。
JACFIT JMATE2運動手環提升效率
針對「運動三天就放棄」的常見困境，JACFIT設計出具遊戲化概念的運動挑戰系統；使用者可依自身狀態選擇6至10週的挑戰計畫，以任務形式逐步累積運動量。
尤其，JACFIT JMATE2運動手環也支援多人連線挑戰、互動遊戲等玩法，讓運動不再單調更具趣味性，變成可以每天期待的活動，包括任務導向訓練，例如從日常家務、步行到自主訓練，各類任務皆以積分方式記錄；而勳章與排行榜機制，則透過視覺化成就回饋，讓進步具體化，另外，社交互動提升持續性，多人挑戰與App社群互動使運動不再孤單。
成本低、零場地限制
現代人對運動需求增加，相較於動輒數萬元的健身器材，多數人不願再投入高額器材費；JACFIT JMATE2運動手環結合低成本、易操作、即時回饋等特點。
在智慧穿戴裝置愈來愈多的時代，JACFIT JMATE2運動手環不是要你多一個配件，而是要你多一個「會動的理由」；不需要跑步機、不用健身房，只靠一支運動手環即可啟動訓練，是陪伴大家運動的高CP選擇。
更多引新聞報導
銀髮族AI健康陪練員 JACFIT JMate2運動手環孝心首選
不只是手環更是AI JACFIT JMate2運動手環的聰明健康革命
其他人也在看
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 6 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
陳柏霖閃兵50萬交保金「借來的」 經紀人12字回應了
陳柏霖上個月爆出閃兵、遭起訴2年8個月，演藝事業因此全面停擺，恐將面臨龐大違約金；此外，《鏡報》今（28日）接受獨家消息，指他財務狀況不如外界所想豐盈，甚至連50萬的交保金都是跟朋友周轉。對此，陳柏霖的經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」鏡報 ・ 3 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 6 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 6 小時前
下周5檔台股抽籤開跑！仁大資訊最高抽中1張可賺1.8萬元
下周5檔台股抽籤開跑！今（28）日已有4檔率先展開初上櫃以及上市增資申購，其中仁大資訊（7767）若以市價59.6元試算，抽中1張最高可賺約1.8萬元，報酬率達四成五。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 6 天前
所有人的寶～天生得人疼的4星座女！天秤自帶公主魅力人人搶著寵，「這位」總被捧在手心上不愁吃穿
有些女人不需要特別討好別人，卻總是讓人忍不住想照顧她、寵她。這類型的星座女往往天生自帶一種溫柔磁場，舉手投足都充滿討人喜歡的氣質。她們懂得觀察人心、情緒細膩，又不會讓人感到壓力，因此總是能成為朋友群中女人我最大 ・ 6 小時前