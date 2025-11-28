跑步機變曬衣架？JACFIT JMATE2運動手環最省錢

（記者李克強／台北報導）許多人購買跑步機、飛輪等昂貴器材，希望替自己開啟健康生活，卻常發現它們最後成了客廳裡的「高級曬衣架」；事實上，你不是不想運動，而是缺乏一個每天願意開始的理由。

圖／沒有昂貴器材、沒有複雜設定，一支手環就是你的AI教練、運動紀錄員。（成強科技提供）

JACFIT推出的JMATE2運動手環結合免費Jacfit App，提供隨時可啟動、容易堅持、成本最低的運動方式；沒有昂貴器材、沒有複雜設定，一支手環就是你的AI教練、運動紀錄員，也是推動你持續前進的最大動力。

昂貴器材不一定有效

市面上的跑步機、飛輪、划船機動輒好幾萬元，體積大、重量重，更需要空間安置與維護；常見缺點包括：1、佔空間、低使用率：家庭跑步機平均三個月使用率不到20%，原因在於器材笨重、缺乏趣味與互動。

廣告 廣告

2、缺乏引導與進度感：器材再好，若沒有強度指引與回饋，很難確認自己是否真正運動有效；3、固定場域限制：健身器材通常只能在特定位置使用，運動變得「麻煩」，必然降低持續性。

專屬你的運動AI教練

不同於一般手環僅記錄步數與卡路里，JACFIT JMATE2運動手環更像隨身運動教練；使用者戴上手環、打開Jacfit App，就能立即開始任何訓練。

圖／JACFIT推出的JMATE2運動手環結合免費Jacfit App，提供隨時可啟動、容易堅持、成本最低的運動方式。（成強科技提供）

與一般運動手環不同，JACFIT JMATE2擁有即時生理監測與強度建議功能，不僅可以依照心率與動作回饋提醒你「該加強」、「要放鬆」；每次訓練全自動紀錄，不論是客廳超慢跑、家務走動、體能訓練，每一次努力都看得見。

JACFIT JMATE2運動手環提升效率

針對「運動三天就放棄」的常見困境，JACFIT設計出具遊戲化概念的運動挑戰系統；使用者可依自身狀態選擇6至10週的挑戰計畫，以任務形式逐步累積運動量。

尤其，JACFIT JMATE2運動手環也支援多人連線挑戰、互動遊戲等玩法，讓運動不再單調更具趣味性，變成可以每天期待的活動，包括任務導向訓練，例如從日常家務、步行到自主訓練，各類任務皆以積分方式記錄；而勳章與排行榜機制，則透過視覺化成就回饋，讓進步具體化，另外，社交互動提升持續性，多人挑戰與App社群互動使運動不再孤單。

成本低、零場地限制

現代人對運動需求增加，相較於動輒數萬元的健身器材，多數人不願再投入高額器材費；JACFIT JMATE2運動手環結合低成本、易操作、即時回饋等特點。

在智慧穿戴裝置愈來愈多的時代，JACFIT JMATE2運動手環不是要你多一個配件，而是要你多一個「會動的理由」；不需要跑步機、不用健身房，只靠一支運動手環即可啟動訓練，是陪伴大家運動的高CP選擇。

更多引新聞報導

銀髮族AI健康陪練員 JACFIT JMate2運動手環孝心首選

不只是手環更是AI JACFIT JMate2運動手環的聰明健康革命

