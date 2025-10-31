跑水節登場 田中警啟動交通管制提醒民眾多利用接駁車

一年一度的「二水跑水節」將於十一月一日至二日熱鬧登場，屆時預計湧入大量人潮與車潮，為確保活動期間交通順暢與安全，田中分局今（三十一）日表示，已會同主辦單位規劃相關道路管制措施，並提醒民眾多加利用大眾運輸及接駁車服務，避免因車流壅塞影響行程。（見圖）

在「林先生廟」主會場部分，將於十一月一日及二日每天上午六時至下午六時實施交通管制，其中，紫雲慈惠堂（員集、山腳路口）至源泉國小間的員集路段，禁止大型車（包含遊覽車）進入；而源泉國小至源泉派出所（員集、水森路口）間的員集路段，則禁止汽、機車通行，若為參與活動的遊覽車，請由源泉派出所前員集、水森路口進入員集路後，供旅客上下車使用。

廣告 廣告

至於「水心之初大草原」活動場地，則將於十一月一日中午十二時至晚間十時及十一月二日清晨五時至中午十二時進行管制，屆時，惠民路段（惠民平交道至員集、惠民路口）禁止汽、機車進入；二水崇德堂至農情館間的員集路兩側將規劃為「行人徒步區」，請民眾勿於該區停車，警方並建議民眾，將汽、機車停放於農情館、新任豐塑膠公司或二水崇德堂內的空地，以維持交通秩序及安全。

田中分局提醒民眾儘量使用大眾運輸或接駁車服務前往會場，主辦單位於「二水車站」、「農情館」及「源泉集貨場」等處皆設有接駁站，方便民眾轉乘；搭乘火車的旅客可於二水車站下車後，轉乘接駁車前往林先生廟或水心之初大草原會場；若於源泉車站下車，則可步行約四00公尺抵達林先生廟主會場，再搭乘接駁車前往水心之初大草原；自行開車的民眾則可將車輛停放於農情館或新任豐公司停車場，並搭乘接駁車前往會場，另提醒欲前往水心之初大草原的旅客，應於下午四時前轉乘接駁車以利行程銜接。

田中分局呼籲，跑水節為地方重要活動，期間人潮、車潮眾多，請民眾依循交通管制規範與現場員警指揮通行，共同維護道路安全，讓活動順利進行，開心體驗二水的傳統文化魅力。