跑給世界看！矽品半馬開跑 二林AI大廠邊跑邊亮相

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全球知名封測大廠矽品精密今（11）日於彰化縣二林鎮舉辦「矽品半程馬拉松活動」，並首度對外完整展現「矽品AI戰略基地」—中科二林廠的建設成果。活動由董事長蔡祺文親自領跑，與來自各地約5千名跑者自二林廠起跑，場面盛大。

全球封測大廠矽品精密今日舉辦半程馬拉松，5千名跑者從矽品二林廠起跑，一邊跑、一邊見證AI戰略基地的成形。（矽品精密提供）

蔡祺文表示，期盼透過大型路跑活動，讓企業與地方共享榮光，也象徵矽品擴廠量能全面啟動，持續跑出AI封測新局。二林廠預計於2027年全面運轉，屆時可容納約7千名員工，總投資金額上看千億元。

本次活動包括彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑等人到場共襄盛舉，並特別邀請日本知名路跑網紅「Tomo Runs Taiwan!」首次來台體驗賽事，進一步擴大活動國際能見度。

縣長王惠美表示，感謝矽品精密選擇落腳彰化、深耕在地，不僅是全球封測重鎮，更持續擴大投資，讓彰化鄉親能在家鄉找到高科技好工作。此次馬拉松路線也精心規劃，沿途串聯木棉花道與自行車道，讓跑者一邊奔跑、一邊欣賞彰化田園風光。

跑步也能看科技！賽事過程中，跑者環繞占地27公頃的矽品二林廠奔跑，近距離見證這座規模宏大的科技基地。二林廠全區規劃為5大廠區，導入AI先進封裝與高度自動化產線，被視為矽品布局全球供應鏈的重要核心。

矽品精密指出，二林廠P1廠已於前年12月18日落成啟用，目前第一、第二廠區已投入量產，現有員工約3,500人，2027年前總投資額將達千億元，員工數可望成長至7,000人，成為日月光投控董事長張虔生所定義的「AI戰略基地」。

矽品行政長簡坤義也說，二林廠是矽品面向未來的AI核心基地，將和新竹、台中、雲林等廠區聯手，把高科技工作帶進南彰，讓在地年輕人不用北漂，也能站上世界級AI舞台。