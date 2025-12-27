跑者必收 2026上半年路跑全攻略

2025年即將告尾聲，即將迎來2026年，本報特別彙整明（2026）年上半年的重要與特色的賽事，讓跑友們選擇參與，從趣味型到競技型賽事，全年都有精彩活動，熱血跑者千萬別漏掉。

特色型路跑

迪士尼公主路跑－夢幻伸展台

3月15日將在新北蘆洲微風運河廣場、3月22日在高雄橋頭公七公園舉行。活動設有公主伸展台、泡泡雨跑道與彩妝編髮間，並提供限量物資如公主化妝箱與小美人魚水壺。參與者可在童話氛圍中奔跑，體驗夢幻的公主時刻。

迪士尼公主路跑。（圖／全統運動報名網臉書）

台南古都覺醒炫光泡泡夜跑

5月16日於台南聖母廟周邊登場，結合夜跑、泡泡與炫光元素，打造最狂歡的夜間派對。強調娛樂氛圍，適合親子與年輕族群參與，讓跑步成為一場視覺與感官的盛宴。如果沒有成功報名到台北與台中組的，明年度南部也陸續開放報名中，千萬不要錯過。

台南古都覺醒炫光泡泡夜跑。（圖／全統運動報名網臉書）

台北101 Run Up 國際登高賽

想要挑戰台北101大樓，每年101舉辦的「台北101 Run Up 國際登高賽」，跑者需從地面一路奔向頂樓，極度考驗耐力與意志力。作為國際登高賽事的一部分，每年都會吸引全球跑者參加。

台北101垂直馬拉松。（圖／台北101垂直馬拉松臉書）

競技型賽事

渣打台北公益馬拉松

作為年度打頭陣的渣打馬拉松，即將在1月11日於台北市政府前開跑，提供全馬、半馬、11K與3K組別，是台灣年度最大型的公益馬拉松，延續國際品牌精神，吸引國內外跑者共襄盛舉。

渣打台北公益馬拉松。（圖／渣打臺北公益馬拉松官網）

金門馬拉松

由金門縣政府主辦，於1月19日開跑的金門馬拉松，結合戰地文化與跨海大橋路線，成為最具地方特色的國際賽事。跑者不僅挑戰自我，更能感受金門獨特的歷史氛圍。

金門馬拉松海報。（圖／中華民國路跑協會官網）

南山人壽台北國道馬拉松

提到台灣競賽型最有特色的馬拉松，一定要提到將於3月8日開跑的國道馬拉松。作為唯一在高速公路上奔跑的馬拉松，特殊的賽道設計，讓跑者體驗在國道上奔馳的快感。明年度更是首創「4人驅動組」的全新組別，採接力方式跑完20公里，讓跑者感受不同體驗。

台北國道馬拉松。（圖／ISUZU台北合眾汽車臉書）

2026年即將到來，台灣新一輪的路跑活動也將陸續展開。無論是追求速度的專業跑者，或是享受氛圍的休閒參與者，都能在這一年找到屬於自己的舞台。