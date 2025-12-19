跑者每一步都算「樹」！富邦金5週年超狂成績單 幫台灣種下10萬棵樹

財經中心／師瑞德報導

富邦金控「Run For Green™」五週年成績斐然！宣布提前達成「為台灣種下10萬棵樹」目標，更創業界先例，提供自願性碳權抵換臺北馬拉松等賽事碳排。即日起至20日於花博馬拉松博覽會展出，現場提供免費3D跑姿檢測及互動遊戲，邀跑者共襄盛舉。（圖／富邦提供）

富邦金控今（19）日在2025馬拉松運動博覽會上繳出超亮眼成績單！自2021年推動「Run For Green™」倡議計畫以來，富邦金控承諾「跑者累積40公里、富邦就幫你種一棵樹」，這項熱血計畫吸引全台跑友瘋狂響應，至今已與8個縣市合作，在全台14個地點種樹。最新數據顯示，原定目標已經提前達標，成功為台灣土地種下10萬棵樹，總參與人數更突破37萬人次，讓馬拉松不只是運動，更成為守護台灣海岸線與山林的綠色行動。

業界第一家！富邦豪捐「碳權」力挺臺北馬

不只種樹，富邦金控今年更祭出「業界首創」的殺手鐧，成為台灣第一家以「碳權」支持大型馬拉松賽事的金融業者。為了讓賽事真正綠化，富邦主動提供自願性碳權，用以抵換臺北馬拉松、田中馬拉松以及明年的新北萬金石馬拉松等賽事的碳排放，預計總共將提供904噸碳權。富邦展現強大決心，要在2030年前全面退出燃料煤產業，2024年綠色投融資金額更已飆破2.5兆元，展現「綠色金融領航者」的霸氣。

跑博會限定好康！免費測「3D跑姿」再送種子扇

隨著2025臺北馬拉松即將在本週末（20日、21日）熱血開跑，富邦金控也在花博爭艷館的馬拉松博覽會現場（12/18-12/20）打造專屬展區。現場除了展出綠色成果，更貼心為跑者準備了「3D跑姿分析檢測」體驗，讓專家幫你調整最佳狀態備賽。此外，民眾只要參與「彩繪藝樹家」互動遊戲，畫出專屬的台灣原生植物，還能把限量的「台灣百合種子扇」帶回家。富邦號召全民一起「跑出永續大未來」，讓運動與愛地球成為最潮的生活態度。

