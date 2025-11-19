跑者需要的都想到了！臺北馬拉松攜手5大國際飯店 每晚3417元起送早餐

記者李育道／台北報導

台北馬拉松。（圖／翻攝自台北馬拉松臉書）

2025「臺北馬拉松」將於12月21日熱力開跑，為迎接來自全球的跑者與旅遊愛好者，今年台北市政府觀光傳播局首度攜手超過30家旅宿業者包含國際型飯店、連鎖旅館等推出優惠，像是福容大飯店台北一館，每晚只要3417元起，可提早入住與延遲退房，含早餐與SPA抵用券。

台北市政府觀光傳播局表示，本次首度攜手五家國際知名飯店，聯合推出專屬住房專案，提供跑者貼心服務，從賽前準備、賽後舒壓，全方位提供最貼心的旅宿新體驗，藉此展現台北市作為國際運動城市的活力形象，讓來自世界各地的跑者與旅客，透過運動與旅遊的結合，感受台北的熱情與魅力，並以此推動城市品牌向國際舞台邁進。

五大飯店跑者專屬住房專案亮點

福容大飯店台北一館每晚3,417元起，早餐可選擇豐富自助早餐外帶早餐盒或外帶早餐盒。（圖／業者提供）

CP值最高的 福容大飯店 台北一館 每晚3,417元起

提供高CP值的跑者友善住房專案，早餐可選擇豐富自助早餐外帶早餐盒或外帶早餐盒，貼心滿足不同跑者的行程需求。可提前13:30 入房與延遲退房時間至15:00 ，讓跑者有充分的休息時間。贈送SPA抵用券300元與提供按摩優惠

服務最貼心的 歐華酒店 每晚4,117元起

贈送專為跑者設計的能量輕食餐盒（含火腿燻雞三明治、香蕉、水煮蛋、豆漿..等補給組合），方便跑者於清晨賽前快速補充體力。貼心提供免費單趟市區接駁服務，讓旅客輕鬆往返賽事會場或台北熱門景點。延遲退房至下午2點讓退房不匆忙。

台北福華大飯店每晚5,000元起，入住即贈500元餐飲抵用券。（圖／業者提供）

交通最方便的 台北福華大飯店 每晚5,000元起

入住即贈500元餐飲抵用券，可於賽後依個人喜好選擇補給餐點，恢復體力、補充能量，讓跑者能自由運用餐飲券安排飲食。提供延遲退房至下午1點服務，方便跑者賽後回房梳洗休息。

全方位友善跑者的 台北中山雅樂軒酒店 每晚5,000元起

以高蛋白、豐富蔬果設計出讓跑者能充滿活力的自助早餐。提供捷運一日票，輕鬆快速前往比賽場地與輕鬆探索台北。加贈面膜與洗沐組，讓跑者容光煥發。更貼心於活動當天上午安排伊甸基金會視障按摩師駐點提供專業按摩服務！

感受奢華體驗的 台北美福大飯店 每晚13,859元起

提供雙人彩匯自助式早餐與晚餐GMT義大利餐廳活力套餐，兼顧風味與營養補給，讓跑者在賽前賽後都能充分恢復體力。享雅仕客房升等禮遇與「活力健身會員一日體驗券」，讓跑者可於賽前進行暖身訓練，或在賽後享受舒緩設施。

另外還有台北萬豪、誠品行旅等多家飯店優惠，「臺北馬拉松」住宿優惠與合作飯店專案詳情，可至活動官網查詢。

