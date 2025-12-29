跑趴為了爭取工作 麥莉希拉拿下《阿凡達：火與燼》主題曲

麥莉希拉參加《阿凡達：火與燼》洛杉磯全球首映。（20世紀影業提供）

大部分人都以為，明星應該不需要主動出擊、爭取工作的，但是歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）不以為然，她甚至透露，其實都是靠跑趴去認識人、才能拿下工作機會，終於讓她得以獲得演唱《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）主題曲的機會。

其實麥莉希拉跟導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）並不熟，但是為何這回輪到她演唱主題曲？她解釋2024年受邀參加D23迪士尼全球粉絲大會，獲頒「迪士尼傳奇」（Disney Legends）的大獎，而另外一位得獎人就是詹姆斯卡麥隆，「我說，『你一直都在忙什麼？』。其實在開口跟他寒暄前，我就知道他的答案了，我知道他投入《阿凡達》很長一段時間。我就接著說，『如果你需要任何音樂，可以告訴我。』」麥莉希拉說主動開口果然就有用，讓她得到演唱主題曲的機會。

她也承認，之前替另外一部電影《最後的歌舞女郎》（The Last Showgirl）演唱主題曲的機會，也是這樣靠自己拿到的，這首歌還入圍了金球獎。她笑說，當時是主動跑去找該片的監製潔美李寇蒂斯（Jamile Lee Curtis）寒暄，「這就是我為何能加入那部片，如今成為《阿凡達》的一部分。」

此外她還透露，當參加2025年的奧斯卡頒獎典禮時，她也是這樣到處主動找人製造機會，「原則上，每個會跟我打招呼的，我都會說，『對了，如果你需要任何音樂，我人就在附近。」靠著這招主動出擊，讓她認識了影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）的創作者，「我不曉得如果《馴鹿寶貝》要拍第2季的話，我該寫什麼主題曲，反正我已經先放話了。」

儘管四處找機會這招真的相當老套，但《阿凡達：火與燼》的主題曲〈同心逐夢〉（Dream As One）已經再度替她爭取到入圍金球獎的機會，麥莉希拉認為電影主題曲是真正會讓觀眾記憶深刻的絕佳時機，「有些歌曲即使是替電影所譜寫，或者只是在電影中出現一下子，像是〈I’ll Always Love You〉，馬上就能讓人聯想到電影劇情，深深印入觀眾的腦海中。」

