跑趴酒駕撞死23歲女清潔員 鹹酥鴨店老闆「險被圍毆」遭判7年9個月

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酒駕撞死女清潔員的鄭姓男子，遭起底是安平區一家鹽酥鴨店老闆。翻攝自店家臉書



台南市安平區經營香酥鴨店的48歲鄭傳吉，去年12月在徹夜飲酒後酒駕上路，撞上正在執勤的民營垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員當場慘死。台南地檢署認為鄭男犯行情節重大，具體求處最高刑度10年。台南地方法院國民法官法庭今（12）日下午宣判，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處鄭男有期徒刑7年9月，全案仍可上訴。

回顧案情，去年12月15日深夜，鄭傳吉利用店休時間接連跑了4家PUB飲酒作樂，期間與友人聚餐、飲用米酒料理及啤酒，一路續攤至清晨。檢方調查指出，鄭男轉換地點期間均自行開車，即便曾叫過代駕，最終仍心存僥倖駕車返家。

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同月16日上午8時許，鄭男駕駛賓士轎車行經台南市安平區慶平路時，在接近泥醉狀態下高速行駛，直接撞上停靠路旁執行垃圾收運作業的民營垃圾車。當時23歲陳姓女清潔員正在垃圾車後方隨車清運垃圾，首當其衝遭猛烈撞擊，下半身粉碎性骨折並造成多重外傷，當場死亡。

據了解，陳女家境並不寬裕，平時身兼兩份工作，上午擔任清潔員，下午還在飲料店打工，努力工作維持生活。事故發生時，同樣擔任清潔員的男友目睹全程，當場崩潰痛哭。

事故發生後，鄭男自己也因撞擊導致腳部骨折受困車內，經消防人員救出後仍處於酒醉狀態，卻聲稱自己沒有開車，還謊稱有找代駕，讓現場民眾及家屬憤怒不已，一度有人氣得想衝上前打人，所幸遭警方及時制止。事後酒測結果顯示，鄭男酒測值高達每公升0.95毫克，甚至一路睡到當天下午才有辦法接受筆錄製作。

台南地檢署今年2月偵查終結後依公共危險及酒駕致死等罪嫌提起公訴。檢方在國民法官法庭辯論時指出，鄭男案發前徹夜飲酒、連續跑攤，明知酒後駕車可能危及自己及他人生命安全，卻仍執意上路，最終造成無法回復的傷害，犯行屬同類型犯罪中情節最嚴重者。

檢方進一步指出，鄭男至今未與家屬達成和解，也未提出具體賠償計畫，僅在庭上表示「對不起」、「不知道」。考量鄭男無任何減輕量刑因素，且目前尚有近200萬元債務及垃圾車維修費等負擔，家屬求償恐遙遙無期，因此具體求處最高刑度10年。

然而，台南地院國民法官法庭今日下午宣判，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處鄭男7年9月徒刑。

陳女父母及妹妹皆到庭聆判，聽聞判決結果難以接受，陳母痛批鄭男事後沒有道歉，也沒有和解誠意，每當想到女兒生前遭受的痛苦便心如刀割。陳女妹妹則表示，法官認定鄭男是初犯而做出判決，難道要等到再次奪走人命才會重判嗎？

家屬痛批，「連句道歉都等不到」，認為7年9月刑度過輕，無法撫平失去至親的傷痛，「人命就這樣沒了嗎？」、「判太輕了」。

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