跑跑跑！村長兒設計地震倒數廣播 爭取逃命時間

宜蘭外海日前發生規模7.0強震，震撼全台。針對偏鄉地區常因訊號不佳，導致居民漏接國家級警報的問題，屏東履豐村出現了一項「民間高手」的創意解方。該村村長之子、八年級生邱建鈞，利用自身消防與水電專長，將電腦版地震預警軟體「地牛Wake Up」與村里廣播系統串接。當氣象署發出警訊時，廣播便會同步放送，為村民爭取寶貴的黃金避難時間。



「跑！跑！跑！」警報聲響徹村莊，搶在地面劇烈搖晃前發出示警。這套守護履豐村的廣播系統，正是出自邱建鈞之手。考量鄉下長輩居多，許多人沒有智慧型手機，或常遇訊號死角，這套系統正好補足缺口。

裝置開發者邱建鈞表示，他與軟體開發團隊合作，將系統導入村莊廣播，「地震發生時，警示視窗會跳出並覆蓋在所有軟體最上層，明確告知震波還有多久抵達。」



對此，當地村民給予高度評價：「這很重要，有預警真的有差。」也有村民表示：「睡覺時手機未必在身邊或可能關機，有全村廣播比較能讓大家知道地震要來，趕快逃生。」



儘管預警時間可能因震央深度及距離而有些許落差，但這套系統在大多數情況下，仍能在強震來襲前成功通報，讓村民能提前做好應變準備。