跑進水庫偷抓穿山甲判刑 男上訴稱要「救傷」被打臉

鄭男認為被判太重，提起上訴，改口是要救援穿山甲，二審法官未採信其說法，予以駁回。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名鄭姓男子去年6月27日凌晨，偷偷闖入新山水庫管制區，發現穿山甲後，趁其捲曲時，將牠抱走。水庫警衛發現異狀，報警處理，警方到場將準備騎車逃逸的鄭男攔下，並在車廂內找到「贓物」，依法送辦。法官判處鄭男6月徒刑，得易科罰金；鄭男認為被判太重，提起上訴，改口是要救援穿山甲，二審法官未採信其說法，予以駁回。

檢警調查，鄭男曾因觸犯公共危險案件被判有期徒刑1年3月，前年因縮短刑期執畢出監，卻不知悔改；去年6月27日0時許，騎車前往新山水庫大門附近，徒手獵捕「台灣穿山甲」並將之裝入預先準備的白色手提包內，隨後放進機車置物箱內，準備離開。

新山水庫保全人員通報警方有人侵入水庫管制區域，到場攔查當場查獲，並扣得穿山甲(交由基隆市動物保護防疫所安置照顧)，將鄭男帶回詢問，依違反野生動物保育法將他移送法辦。

檢察官偵訊時，鄭男坦承有抱走穿山甲，主要是看見牠「受傷」，但未被採信，訊後依法將鄭男提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

一審法官認為，鄭男違反野生動物保育法屬實，並無悔意，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；鄭男則認為，被判過重，提起上訴。

二審法官審理時，鄭男辯稱自己是準備進入水庫釣魚，發現路旁有一隻受傷的穿山甲，才會想將牠抱出送醫。

法官調閱相關資料後認為，鄭男未攜帶釣具前往，且準備在車廂內白色手提包，「碰巧」能裝穿山甲，顯有預謀，原判決認事用法及量刑均無不當，應予維持，駁回鄭男上訴。

