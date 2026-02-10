跑銀行領醫藥費被拒！行員冷回「變遺產就能領」挨轟遭起底 合庫親上火線回應

一名網友在Threads社群上踢爆，近期媽媽急得到合庫某分行領錢，支付病重的姊姊醫藥費，卻沒想到遭銀行員百般刁難，示意圖，非當事分行。（本刊資料照）

一名網友在Threads社群上踢爆，近期媽媽急得到合庫某分行領錢，支付病重的姊姊醫藥費，卻沒想到遭銀行員百般刁難，甚至冷語說出「等到變遺產就可以領」等字眼，造成家屬2次打擊，消息曝光，引發關注。對此，合庫銀也做出回應，除了致歉，也強調將要求分行檢討並加強人員教育訓練。

一名女網友在8日在Threads發文痛批，媽媽5日到合庫中某分行幫姊姊領病重醫藥費，由於「需解碼久未使用的簿子」問過客服，將東西都帶齊全，但行員說不行就是不行，甚至還冷回「錢不能領出來，那就當遺產」，讓原PO氣得痛批該行員「會不會太過分」。原PO質疑，若不能領病人的錢繳醫藥費，「那她戶頭的錢要怎麼辦？」最終家人只好向醫院請假，推坐在輪椅上的姊姊另找其他行員領錢。

文章一曝光，隨即掀起大票網友批評，「說當遺產真的很傷人」「合作金庫真的很爛！我遇過要存定存要付100手續費的，一筆定存要100手續費，沒聽過這麼扯的」，也有網友緩頰「我想請問您們在現場盧了多久？會不會是版主盧太久，行員已經身心俱疲順你的話說」「可以不用說遺產這句，但我不認為銀行員有做錯，說真的你說的是真是假我不知道！！要是假的，被領走就是他的責任了！」。

對此據《ETtoday》報導，合庫銀坦言旗下行員與客戶溝通未能妥適理解客戶需求，造成客戶感受不佳，深感抱歉，後續將要求分行切實檢討並加強人員教育訓練，也強調被網友揭露名字的行員，並非當時承辦行員，遭肉搜已對其造成重大心理壓力，目前已請假無法正常工，懇請網友勿再轉發錯誤訊息，避免對盧員造成二次傷害。另外，合庫銀也表示，正積極聯絡存戶的母親想要說明，但未聯絡到當事人。

