跑馬拉松奪冠卻被公司懲處！疑與93萬酬金有關 中國「最快女護士」請辭

中國福建「最快護士」張水華宣布離職。翻攝自微博



中國女跑者張水華於2025年4場馬拉松賽事上大放異彩，獲得其中2場女子冠軍與豐厚獎金，還被稱為「最快女護士」。不過，正職是護理師的張水華，2日在社群上公布自己已辭職，引起關注，外界猜測她離職原因恐怕與被醫院以「違規兼職取酬」93萬元懲處有關。

張水華先前任職福建省福建醫科大學附屬第一醫院護理師，在正職工作之餘，她也參加馬拉松比賽，其中，哈爾濱馬拉松刷新她個人最佳紀錄2小時35分27秒，獲封「最快女護士」稱號；2025年10月起至12月，她也陸續參加東營、常州、宜昌、深圳四場馬拉松，獲得其中2場女子組冠軍，稅前獎金高達人民幣22萬（約台幣93萬元），激勵運動圈。

怎料，有網友於12月初就公開張水華任職醫院的內部通報單，表示張水華違規兼職取酬，被祭以警告處分6個月，且不能參加當年度評優，而醫院後來證實確有此事。

此事傳開後，張水華未正面回應，1月1日元旦當天在東極撫遠新年馬拉松再度獲得女子組第一名，斬獲近期第4個冠軍，風光無限。

隔日，張水華2日突然在社群公布自己已經離職，「我辭去了陪伴多年的工作，特別感謝醫院的培養，領導的信任，還有同事們的包容與支持，非常感謝這段時間大家對我的批評與建議，這些都會成為我人生中最寶貴的財富，真心祝願大家越來越好。」

她同時也說，「不悔來時路，不懼新徵程，這些年很好，但我該往前走，無論什麼原因離開，都已成為我的一部分，祝前路坦蕩，依舊溫暖有光。」

由於醫院證實懲處張水華，而她宣布辭職時雖未說明原因，但關注此事的網友們猜測與懲處有關。不過，另有網友認為，張水華在賽後曾喊話說想周末調休，專心比賽，此舉是壓迫其他護理師的休假權益。

