跑3月外賣能買6.6萬相機? 美團外賣美化宣傳太扯 挨批「毒雞湯」偷下架

美團外賣宣傳片挨批過度美化外送員待遇。 圖 : 影片截圖

[Newtalk新聞] 跑 3 個月外賣就能買價值 1.5 萬人民幣 ( 約合台幣 ６．６ 萬元) 的相機？送餐途中還能用相機拍攝美景？這一片段出現在美團近期發佈的一則宣傳片中，該宣傳片因過度美化騎手工作現狀，被網友痛批「何不食肉糜」，目前已悄然下架。

這支時長近 3 分鐘的宣傳片，以「她用外賣開啟了另一種人生」為主題，講述了一位前平面設計師轉行送外賣的故事。主角還提到，「通過三個月送外賣的收入，買了台新相機」。後經網友對比，找出該相機價值一萬五人民幣 ( 以下同 )。

網友批評美團外賣的虛假宣傳。 圖 : 網路截圖

但實際情況呢？據 2025 年中國外賣行業真實收入水準，多數城市騎手單均收入在 3-8 元，若按片中主角當日約 30 單的工作量計算，扣除平台抽成、罰扣款後，月收入普遍不足 5,000 元，一線城市頭部騎手需日均跑 50 單以上、月工作超 30 天才能月入過萬，普通騎手完全無力在 3 個月內攢夠 1.5 萬元買相機，有騎手直言「這是把生存寫成了童話」。

不少網友稱，真實騎手的日常是與配送時效賽跑，「欣賞風景」對他們而言是完全脫離現實。還有網友一針見血稱，不知道美團哪來的勇氣拍攝這部宣傳片，「感覺既不尊重外賣員，也不尊重真正愛好攝影的人。」

中國外送平台美團。(示意圖)。 圖：擷取自推特@Lslymlwxc

美團資料顯示，近年女性騎手 3 年激增 70 萬，增長率達 35.6%，其中大多是求職壓力、行業裁員等被動選擇，而非宣傳片中「追求自由」的主動轉行。

網友批評，用夕陽、彩虹和買相機的「童話」，給騎手的生存困境套上了唯美濾鏡，卻忘了鏡頭外的真實日常。把「被演算法裹挾的牛馬」包裝成「賞風景的追夢路」，本質是對勞動者的不尊重，讓心靈雞湯變成了「毒雞湯」。

