跑5家才買到！女信眾「吉伊卡哇蛋糕」拜土地公 轉身燒金紙秒被偷崩潰了

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

桃園市龜山區萬壽路一段一處土地公廟，18日下午有女信眾控訴，自己特別買來供奉的「吉伊卡哇」蛋糕遭竊，氣急敗壞到派出所報案，還怒PO臉書表示，自己跑了整整5家才買到。警方隨後逮捕涉案的吳姓男子到案，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

女網友怒PO臉書表示，自己跑了整整5家7-11才買到一之鄉的吉伊卡哇聯名蛋糕（圖／翻攝一之鄉官網）

一名26歲的女網友在Thread上PO文：「2026第一個月還沒過完就發生荒唐事，拜拜的供品放10分鐘直接被幹走…而且不是普通的餅乾，是我找了很多間7-11的一之鄉跟吉伊卡哇聯名的蜂蜜蛋糕啊。」自己只是祭拜過程在旁邊燒金紙，但轉身後發現蛋糕已不翼而飛，氣得向迴龍派出所報案。

女網友說自己重看監視器畫面時還無言到笑出來：「小偷偷走之前還跟土地公拜了一下，是在拜託不要被警察抓嗎？當下馬上就去隔壁警察局報警，敢偷我的吉伊卡哇，我一定要吉爆你…」據了解，該款「吉伊卡哇」蛋糕非常搶手，不僅各超商缺貨，在官網下訂也至少要2週後才能拿得到貨，由此可見原PO生氣也十分合理。

56歲的吳姓男子佯裝香客參拜，直接將蛋糕偷走。（圖／翻攝畫面）

警方調閱鄰近監視器查出，涉嫌偷竊蛋糕的是一名56歲的吳姓男子，無業，21日到案後坦承行竊，並說當下就把蛋糕吃掉了，訊後依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。警方呼籲民眾，宮廟供桌上擺放供品，均為有主物，任意竊取行為均屬違法，警方持續加強與轄區宮廟聯繫，隨時廣播呼籲香客注意隨身物品，嚴正打擊不法行為，以維護民眾信仰及社會治安。

