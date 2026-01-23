跑5家才買到！拿「吉伊卡哇蛋糕」當供品遭竊 信徒怒：一定要吉爆你

記者羅欣怡／桃園報導

男子虔誠的在土地公廟拜拜。（圖／民眾提供）

識貨？有信徒日前拿著跑了4、5間超商才買到的聯名吉伊卡哇蜂蜜蛋糕到桃園龜山土地公廟拜拜，但供品才上桌10分鐘，就被小偷趁隙整盒端走，臨走前還虔誠的三拜土地公。信徒發現蛋糕失蹤立刻報警，嗆聲「敢偷我的吉伊卡哇我一定要吉爆你！」

順手將桌上的吉伊卡哇蛋糕偷走。（圖／民眾提供）

監視器畫面中，黑衣男子來到土地公廟，很虔誠的雙手合十，對土地公拜了又拜，接著很順手的把桌上的盒裝蛋糕拿走，還在一旁確認內容物為何，瀟灑離開。

在一旁燒金紙的信徒返回時，發現桌上的供品失蹤，立即請廟方協助調閱監視器並同步報案。讓信徒這麼生氣的原因除了被順手牽羊外，還有就是這個蛋糕超級搶手，不但超商大缺貨，就連上官網下訂單，還得要到2月6日後才拿得到。

吉伊卡哇聯名蜂蜜蛋糕超夯，超商一盒難求。（圖／翻攝自一之鄉官網）

龜山分局表示，該名56歲的吳姓男子經常出沒土地公廟，到案後坦承偷竊，全案依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。呼籲民眾宮廟供桌上擺放供品，均為有主物，任意竊取行為均屬違法，將持續加強與轄區宮廟聯繫，隨時廣播呼籲香客注意隨身物品，嚴正打擊不法行為，以維護民眾信仰及社會治安。

