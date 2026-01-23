跑5家買到「吉伊卡哇禮盒」拜拜秒被偷！女網友喊告 警逮人送辦

桃園女信徒奔走4、5家店才買到的吉伊卡哇聯名蜂蜜蛋糕供品遭偷走。（翻攝一之鄉官網）

桃園市龜山區萬壽路一段一間土地公廟近日發生竊案，一名劉姓女網友帶著奔走4、5家店才買到的吉伊卡哇聯名蛋糕當供品，沒想到在等燒金紙的短短時間內，蛋糕馬上被人偷走，經調閱監視器才發現是廟方頭痛人物，女網友隨即報案，並喊話「敢偷我的吉伊卡哇我一定要吉（告的網路用語）爆你」，警方已循線通知涉案56歲吳姓男子到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

劉姓女網友日前在社群指控，拜拜供品放10分鐘直接被偷走，而且還是她找了很多間7-11超商，才買到一之鄉跟吉伊卡哇聯名的蜂蜜蛋糕，在調閱監視器畫面後，發現小偷在下手前還對著土地公拜了一下，讓女網友大酸「是在拜託不要被警察抓到嗎」，事後她也馬上到旁邊警局報案提告。

劉姓女網友還補充，當天準備了兩個禮盒，只有要價約500元的吉伊卡哇禮盒被偷，直言「他還專挑貴的勒，另外一個禮盒他沒拿」。據了解，廟方人員表示，涉案小偷過去幾乎每天到廟內狂裝水，一次帶走10瓶寶特瓶，經廟方阻止後，才拉長到訪頻率，變成2、3天到廟裡一趟。

桃園警方表示，透過監視器畫面掌握嫌犯行蹤，鎖定56歲無業吳姓男子，已於21日通知他到案說明，吳男坦承犯行，訊後被依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。警方也呼籲，宮廟供品均為有主物，任意竊取屬違法行為。





