跑75公里就能做愛心！泰山食品送花生仁湯溫暖長輩

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「跑步也能做愛心！」田中馬拉松今（9）日熱鬧開跑，連續14年力挺的泰山食品，今年結合雲端跑發起「為愛起跑，好事花生」公益活動，邀跑者跑出75公里，就能替長輩送上一份花生仁湯的溫暖。

田中馬拉松今（9）日開跑，泰山食品以「為愛起跑，好事花生」活動邀跑者跑滿75公里，捐出花生仁湯給長輩。（記者陳雅芳攝）

田中在地企業泰山食品，今年迎來75週年慶，特別擴大參與田中馬，不僅提供環保水、八寶粥、仙草蜜等賽事補給，更號召全台跑友一起「跑出愛心」。只要於活動期間內跑滿75公里，泰山就捐出一組花生仁湯（6入）給華山基金會田中愛心天使站，目前已累積超過3,000瓶愛心成果。

捐贈儀式今（9）日在現場登場，由泰山企業行銷處數位暨公共關係行銷經理王佳慧親手將物資交給華山基金會田中愛心天使站站長李翠婷，現場氣氛溫馨感人。

除了雲端跑活動，泰山也延續多年傳統，在會場舉辦「玩遊戲做公益」，邀請跑者一邊玩樂、一邊行善。活動所得全數捐予華山基金會田中愛心天使站，累積與田中馬拉松合作多年已捐出近10萬元愛心金額，持續用行動回饋地方。

華山基金會田中天使站服務超過16年，陪伴345位長輩走過5,800多個日子，現照顧102位長者。泰山食品也承諾，未來將繼續與基金會攜手，讓愛心不斷延續，成為社會最動人的風景。