距中共完成攻台準備剩1年 賴清德稱2026非常關鍵：積極落實「和平四大支柱」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德先前提出規模1.25兆國防特別預算時，曾指出中國計畫在2027年完成攻台的準備，而今天是2026年的第一天，距離2027年也只剩一年。總統賴清德今（1）日表示，2026 年對台灣來講是非常關鍵的一年，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的生活，他很樂意跟中國交流合作。

賴清德今早發表新年談話後接受媒體訪問。賴清德表示，他身為總統有三大使命，第一，讓國家更安全；第二，讓經濟發展更好；第三，把全國人民照顧得更周全。至於中共是否能如期在2027年做好攻台的準備，就台灣而言，最重要的是如《孫子兵法》所云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，我們必須做最壞的打算，也做最好的準備，2026 年對台灣來講是非常關鍵的一年，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」。

廣告 廣告

賴清德指出，一方面強化國防力量。不管是對外軍事採購，或發展國防自主，建構「台灣之盾」，並發展無人機、無人艇、水下無人潛艇、機器人無人載具等「不對稱戰力」，也會持續強化「全社會防衛韌性」，讓民眾平時能因應天災地變，必要時也能幫助自己、街坊鄰里、其他朋友。

賴清德續指，第二根支柱是強化「經濟韌性」。經濟不但要好，還要有韌性，不能再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子，必須要立足台灣、佈局全球、行銷全世界，同時不僅要支持國際級的科技產業，更要站在第一線，幫助遭遇困難的中小微型企業，透過人工智慧、各項科技、必要手段，提升他們的競爭力。只有發展大型企業、中小微型企業，才有辦法建立台灣的經濟韌性。

至於第三根支柱，賴清德提出，台灣必須要跟民主陣營肩並肩站在一起，盡到守護國家的責任。印太國家每個國家都在強化國力量，只有印太區域或世界民主陣營，各國都盡到自己責任、共同合作，才有辦法確保區域和平穩定。

賴清德說，他利用今天再度重申「和平第四大支柱」，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的生活、民主自由的生活方式的意願，在對等、尊嚴之下，我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共同發展。

更多FTNN新聞網報導

「中國對台軍演非單一事件！」賴清德向國軍致謝 期盼幹部以高標準帶領部隊

「去年沒因紛擾故步自封！」賴清德盼新年推4項目標：合憲下願赴立院國情報告

中共舉行實彈軍演！賴清德3道指令曝光

