距中印邊境僅30公里! 印度啟用新空軍基地 退役元帥：對中國施壓

印軍仍有不少法製「陣風」戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 河東三叔

[Newtalk新聞] 印度於 12 日啟用了位於列城地區的穆德尼奧馬空軍基地，距中印邊境實際控制線僅 30 公里。這一舉動迅速引發外界關注，它不僅位置敏感，更直接提升了印度在邊境地區的軍事能力，再度將中印邊境問題推向焦點。

在基地啟用儀式上，印度空軍參謀長辛格（Amar Preet Singh）親自駕駛 C-130J 運輸機降落新跑道，象徵基地正式投入使用。根據公開資料，這條長達 2.7 公里的跑道可支持 C-130J 運輸機、陣風戰鬥機以及蘇-30 戰鬥機等多種主力機型起降，使印度空軍能夠直接從前沿基地快速進入邊境空域，大幅縮短反應時間。

俄製蘇-30戰機，具有自動駕駛功能，可以在低空沿地形飛行，還能獨立和團體接戰陸海空目標。 圖：翻攝俄羅斯官方通訊社（TASS）

基地選址極具戰略意涵，其靠近中印邊境曾發生摩擦的敏感地帶，意味著印度空軍在高海拔地區的作戰能力得到顯著提升。印度退役空軍元帥卡普爾（Sanjeev Kapoor）公開表示，穆德尼奧馬基地的啟用將對中國施加更大壓力。這一表態並非僅為姿態，而是印度軍方真實戰略意圖的反映，透過強化前沿部署，提升對中國的威懾力。

觀察印度近年的邊境策略，其雙軌策略愈發明顯。一方面，印度與中國保持外交對話，雙方多次舉行邊境問題特別代表會晤，試圖維持和平共識；另一方面，印度在邊境持續推進軍事設施建設，從修建道路、部署雷達站到擴建營地，形成完整軍事集群。

在中印邊界上的印軍士兵。 圖 : 翻攝自湘平中外

印度的邊境戰略目標十分明確，即追求前沿優勢。高海拔環境對戰鬥機性能與士兵作戰能力提出嚴格要求，而穆德尼奧馬基地的升級，使印度空軍可直接從前沿起飛，避免以往從低海拔基地爬升的時間消耗，迅速增強應變能力。近年來印度在邊境的基建投入已逐步形成體系，其戰略邏輯不會因任何互信措施而改變，追求軍事優勢才是核心目標。

面對印度的邊境軍事動作，中國需要保持高度警覺。印度軍方態度明確，穆德尼奧馬基地的啟用就是為了在邊境方向具備更強反應能力。印度的軍事建設不會因合作氣氛而停止，反而可能隨中國實力增強而加大投入。

