距北市僅一橋之隔！ 台北橋頭機能佳 未來行情看漲
新北市 / 綜合報導
陳家人最早在三和路開工廠，主要做精密齒輪，全盛時期連外國人也來採購。據了解，台北橋頭腹地，距離台北市只有一橋之隔，交通便利景觀佳，鄰近三和夜市。陳家人當時把工廠收起來，蓋的這間社區大樓，房價和對面的舊公寓相比，翻了快要一倍。
大量機車過橋而下，機車瀑布是台灣另類知名景點，這座台北橋，是連接台北三重兩地的重要道路，下橋右手邊就是三和路，有不少老舊公寓，也有都更過的新大樓，位在三和路這棟剛蓋好10年的社區大樓，座落在公寓間，和周遭房價差了快一倍，房仲業者陳泰源說：「距離台北市僅一橋之隔，捷運台北橋站，步行不到10分鐘，能想要運動慢步的話，你就往河濱公園，逛街啊買東西啊，其實三和夜市附近通通都可以。」
台北橋周遭因為距離台北，只有一橋之隔，不僅交通便利還鄰近三和夜市，還有面河景觀，未來聲勢看漲，而傳出兇殺案的陳姓一家，最早是在這開工廠，陳姓男子的爸爸，民國65年在這裡登記設廠，製作精密齒輪等機械，由於爸爸年紀大，1多前年前收廠，原本的地段也蓋新社區，但價格和對面公寓，翻了將近一倍。
附近鄰居說：「(陳姓男子)的爸爸就賣給他(地主)，他們工廠就收起來沒做了，他也老了啦，兒子本來在那邊上班也沒有了，這邊是工廠比較好賣地啦。」大樓腹地原本是陳爸爸的工廠，當年事業有成，之後拆廠賣地有了房子，沒想到因為爭家產，最後釀成手足相殘的人倫悲劇。
更多華視新聞報導
無人工廠電費飆1萬6！ 屋主傻眼 台電：電錶正常疑漏電
賊擅闖工廠誆「遭人追殺」 偷錢遭屋主撞見奪門逃
趁TWICE開唱「房價漲10倍」？ 觀光局：若稽查屬實將罰
其他人也在看
【房地產週報】六都交易量狂跌26%！台北房價現「蛋黃軟蛋白硬」！北投暴漲12%超狂 建商很敢衝百億指標案上膛
台灣房市真的很兩極！10月六都交易量年減13.5%，今年前10月更慘跌26.6%，創史上第四低。央行從2020年連打七波管制，去年9月「金龍海嘯」威力超強，台北預售屋價格年跌近3%。最神奇的是房價出現「蛋黃軟、蛋白硬」！信義、大安精華區在跌，但北投、南港、萬華外圍區反而逆勢狂漲，北投單季暴漲12.86%，專家笑說「輝達真的有效」！雖然市場冷，但建商還是很敢衝，年底前北台灣有6個破百億指標案要推出。股市衝2.8萬點，但房市還在盤整，政策走向才是關鍵！Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
仇恨房地產成台灣主流？工程師嘆房價一跌「全民賠錢」：加稅地主、底層受苦
中央銀行（央行）去（2024）年祭出被外界稱為「史上最嚴厲」第7波信用管制措施，衝擊房市交易量，以六都為例，據地政局統計，上（10）月六都建物買賣移轉棟數約近1.7萬棟，除創2018年以來同期新低外，全年減幅突破26%，是歷年新高。臉書粉專「工程師看政治」以「仇恨房地產，是國內的主流輿論。」為題發文指出，除談及房市外，也提及政府研擬，「國家總是以正義之名推動......風傳媒 ・ 6 小時前
首購政策加持！ 青年購屋占比逆勢增 新竹人最敢買
台灣房價對於許多青年族群而言負擔相當沉重，但是政府透過一系列政策支持首購族和青年族群購屋，使得近年來青年購屋比例出現增加。永慶房產集團根據聯徵中心住宅貸款統計資訊，比較2020年與最近一年七大都會區20至35歲青年購屋占比變化，在政府政策支持首購下，近一年七大都會區青年族群購屋占比全數增加，較2020年增加3.5至5.8個百分點。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
新住民包租婆2／從美甲師變身包租婆 越南媳婦買中古商辦養出金雞母
在房價高漲、投資報酬逐漸下滑的台北市，越式洗髮店負責人黃悅晴卻憑著獨到眼光，一步步打造出屬於自己的房產王國。她不追求華麗裝潢與熱門地段物件，反而專挑屋況普通、價格被低估的中古商辦，以理性判斷與長期經營創造穩定現金流。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 9 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 22 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 3 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港天王郭富城來啦！抵台親民合照簽名樣樣來 一下機先嗑麻辣鍋
【緯來新聞網】香港天王郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」本週末在高雄登場，最近剛緯來新聞網 ・ 3 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 5 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 58 分鐘前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 8 小時前